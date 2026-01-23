Tenis

ŠTA OVO BI? Odrekla se Rusije pa na Australijan openu provukla Arinu Sabalenku kroz "toplog zeca"

23. 01. 2026. u 06:24

Veoma jak test, možda i neočekivano jak, imala je Arina Sabalenka u trećem kolu Australijan opena, ali ga je na kraju položila za dva sata i dva minuta igre.

Foto: Instagram

Sabalenka je u drugom kolu Australijan opena savladala novopečenu Austrijanku Anastasiju Potapovu sa 7:6, 7:6 posle nešto više od dva sata tenisa. Devojka koja se odrekla Rusije je maltene "provukla kroz toplog zeca" prvu favoritkinju turnira.

Odlično se držala Potapova u prvom setu, ali je najpre Sabalenka dosta grešila, te je imala čak 23 neiznuđene greške u tom periodu. U drugom setu – druga pesma, barem na početku. Beloruskinja je prvi set završila bekhend vinerom iz riterna, a dobru igru prenela u nastavak i krenula da "čisti" rivalku.

Bilo je 4:0, pretila je Arina sa 30:30, a onda... Drama. Potapova dolazi do 4:4 niotkuda, Sabalenka pravi brejk i servira za pobedu, ali opet kreće da greši.

Na kraju se opet otišlo u taj-brejk, doskorašnja ruska igračica je imala čak četiri set lopte (6:3), ali je prva teniserka sveta pokazala mentalnu snagu, napravila preokret i konačno završila posao.

Sabalenki je ovo osma pobeda u isto toliko odigranih mečeva u 2026. godini, a ni u jednom nije izgubila set.

Naredna rivalka biće joj Viktorja Mboko, koja je savladala Klaru Tauson sa 2-1 posle dva časa i 20 minuta tenisa.

