AUSTRALIJA JE U SUZAMA! Za sve je kriv "atomski mrav" iz Srbije

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u osminu finala Otvorenog prvenstva Australije, pošto su danas u drugom kolu u Melburnu pobedile australijski par Darije Kasatkine i Arine Rodionove posle dva seta, 6:3, 6:4.

Meč je trajao sat i 28 minuta.

Srpska i kazahstanska teniserka su šest puta uzele servis australijskom dublu, dok su Kasatkina i Rodionova osvojile tri brejka.

Krunić i Danilina će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između slovačko-britanskog para Tereze Mihalikove i Olivije Nikols i australijskog tandema Storm Hanter i Maje Džoint.

