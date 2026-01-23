AUSTRALIJA JE U SUZAMA! Za sve je kriv "atomski mrav" iz Srbije
Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u osminu finala Otvorenog prvenstva Australije, pošto su danas u drugom kolu u Melburnu pobedile australijski par Darije Kasatkine i Arine Rodionove posle dva seta, 6:3, 6:4.
Meč je trajao sat i 28 minuta.
Srpska i kazahstanska teniserka su šest puta uzele servis australijskom dublu, dok su Kasatkina i Rodionova osvojile tri brejka.
Krunić i Danilina će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između slovačko-britanskog para Tereze Mihalikove i Olivije Nikols i australijskog tandema Storm Hanter i Maje Džoint.
