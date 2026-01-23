KATASTROFA! Nakon totalnog debakla u Beogradu nove loše vesti za Hrvatsku

Potop vaterpolista Hrvatske u Beogradu!

Stigli su u prestonicu Srbije kao jedan od glavnih kandidata za medalju, a ne da nisu došli do odličja, ostali su bez završnih borbi, pa su morali u razigravanje za plasman. I tamo su deklasirani, ruku na srce od Španije - 17:9 i završili su Evropsko prvenstvo na šestom mestu.

To je teško palo Ivici Tucaku, selektoru Hrvatske i ikoni tamošnjeg vaterpola, koji je između redova najavio i odlazak sa klupe "barakuda".

- Bez obzira na ugovor koji imam, možda mi se sutra dogodi da shvatim da više nemam potrebne energije, no to još nije slučaj. Vi možete sumnjati u moju stručnost, ali u moj pošten odnos prema ovom poslu ne možete. Ovaj me poraz više pogađa nego neki pre osam ili deset godina. Mogao bih sada ispijati kafe, no idem evo i drugi put da gledam video i tako će biti dok sam tu. Najviše smo krivi mi koji smo vodili igrače koji su uvek najmanje krivi. Ja sam birao te igrače, ja sam ih vodio i ja preuzimam odgovornost. Ako je problem u meni, onda tu problema nema - istakao je za "Večernji list" nakon meča sa Italijanima kada su ostali bez polufinala, a posle debakla od Španije u hrvatskim medijima se šuška da je došlo vreme za rastanak.

Ruku na srce i pre nego što ih je Španija savladala sa ubedljivih 17:9 i tako ostavila na dalekom šestom mestu Tucak je istakao da će čekati da se sve smiri, pa će onda videti da li je spreman da nastavi kao selektor.

- Najteže je jutro nakon izgubljene ovako važne utakmice. Noć još nekako i preživiš, no kada se smire emocije, kada padne adrenalin, jutro je onda doista teško. Jedino što je dobro ovog časa jeste to što do sledećega velikog takmičenja, a to je Svetsko prvenstvo u leto 2027, ima dovoljno vremena da se proceni šta nam je sada najbolje činiti. No, baš smo zbog toga vremenskog odmaka i hteli ovo takmičenje privesti kraju na najbolji mogući način. Moramo videti jesmo li negde pogrešili u pripremama, u odabiru igrača, u koncepciji igre? Ne mogu se složiti s ocenom da je ovo bilo kriminalno, ali spreman sam na svaku kritiku - istakao je on.

Bilo je i ranije problema i loših takmičenja, ali nakon dva uzastopna prvenstva bez medalje Tucak će ozbiljno razmisliti. U Beograd je poveo najstariju ekipu punu veterana i izgleda promašio. Da li će mu to biti poslednji turnir?

- Nakon Svetskog prvenstva u Singapuru i petog mesta, ovo je drugo veliko takmičenje zaredom na kojem smo promašili medalju. Nedostajalo nam je nešto. Jesmo li možda kao ekipa došli do zenita? Za moga mandata bilo je proklizavanja, ali nikad se nije dogodilo da nas dva velika takmičenja zaredom nije bilo među četiri najbolje ekipe", rekao je emotivni Tucak nakon debakla u Beogradu.