ŠOK U MELBURNU! Novak Đoković povukao iznenađujući potez
DELOVAO je Novak Đoković moćno na početku Australijan opena!
Ruku na srce ni rivali nius bili težak zalogaj, ali opet način na koji ih je rešio najbolji svih vremena predstavlja ohrabrenje pred nastavak gren slema u Melburnu. Odmah je zavladala euforija među navijačima Novaka Đokovića, ali i srpskim novinarima u Australiji.
Mnogi su danas pohitali na Noletov trening, ali kako piše "Sport klub" Srbin se nije pojavio na treningu.
- Uzalud su srpski novinari čekali Novaka Đokovića na terenu broj 17. Trening za petak - otkazan. Nije neobično bilo u prošlosti da Đoković pomeri trening na drugo mesto od zakazanog – Rod Lejver arenu ili Nacionalni teniski centar, ali ovoga puta to nije bio slučaj, stigla je potvrda - piše novinar "Sport kluba".
Novak je definitivno odlučio da provede dan bez tenisa, što je šokiralo prisutne novinare i navijače. Ali razloga za strah nema! Đoković je delovao odlično fizički u prva dva meča, tako da verovatno posredi nije nikakav problem. Pre će biti da Novak želi da sačuva energiju za meč trećeg kola sa Botikom van de Zandshulpom koji se igra u subotu na Rod Lejver areni, prvi u večernjem programu – to znači 19.00 po lokalnom, tj. u subotu od 9.00 po srednjoevropskom vremenu.
