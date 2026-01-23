KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Evo šta je upravo uradio Nikola Jokić i zaprepastio sve (VIDEO)

KOŠARKAŠI Denvera savladali su u gostima Vašington - 107:97.

Foto AP

To je bio važan trijumf za Nagetse, ali mnogo važnije je ono što se desilo pre samog meča. Naime, Nikola Jokić je ponovo na terenu. Kako stvari stoje, Srbin mogao bi da se vrati brže nego što je očekivano.

Podsećanja radi, prošlo je skoro mesec dana od kada se najbolji košarkaš sveta povredio u Majamiju protiv Hita, gde ga je nezgodno nagazio saigrač Spenser Džons. Nikola je bio u stavu, čvrsto sa obe noge na parketu, zbog čega je došlo do hiperekstenzije kolena.

Ubrzo je došla i dijagnoza da će pauzirati mesec dana, što je bilo početkom ove godine, mada se pominjalo i da bi mogao da propusti Ol star utakmicu, koja je na programu 15. februara. Nove informacije, tačnije situacija iz Vašingtona gde Denver gostovao nVizardsima, i više su nego ohrabrujuće.

Nikola Jokić getting some pregame work in ahead of Nuggets vs Washington. He’s still out with the knee injury but is moving well here pic.twitter.com/CNeL3HbrEz — Katy Winge (@katywinge) January 22, 2026

Nikola Jokić izašao je na parket dvorane u Vašingtonu i odlučio da namesti ruku. Nosi steznik oko tog povređenog kolena, mada kako se može videti na priloženom snimku, kreće se i više nego dobro. Deluje da se već oporavio, pa da je ostalo samo da se polako vraća u ritam. Nije zasigurno skroz zalečio tu povredu kolena, ali kako se kreće, izgleda da je baš blizu da sve to bude opet na 100%.

Sa trenerima Nagetsa je radio, vežbao i šutirao na koš, što je oduševilo navijače Denvera.

Košarkaški svet je u neverici, a sada se postavlja i pitanje da li će uspeti Nikola Jokić da se vrati na parket pre nego što ispusti priliku da se takmiči u MVP trci, s obzirom na to da mu je potrebno minimum 65 utakmica da bi mogao to da uradi.