KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Evo šta je upravo uradio Nikola Jokić i zaprepastio sve (VIDEO)
KOŠARKAŠI Denvera savladali su u gostima Vašington - 107:97.
To je bio važan trijumf za Nagetse, ali mnogo važnije je ono što se desilo pre samog meča. Naime, Nikola Jokić je ponovo na terenu. Kako stvari stoje, Srbin mogao bi da se vrati brže nego što je očekivano.
Podsećanja radi, prošlo je skoro mesec dana od kada se najbolji košarkaš sveta povredio u Majamiju protiv Hita, gde ga je nezgodno nagazio saigrač Spenser Džons. Nikola je bio u stavu, čvrsto sa obe noge na parketu, zbog čega je došlo do hiperekstenzije kolena.
Ubrzo je došla i dijagnoza da će pauzirati mesec dana, što je bilo početkom ove godine, mada se pominjalo i da bi mogao da propusti Ol star utakmicu, koja je na programu 15. februara. Nove informacije, tačnije situacija iz Vašingtona gde Denver gostovao nVizardsima, i više su nego ohrabrujuće.
Nikola Jokić izašao je na parket dvorane u Vašingtonu i odlučio da namesti ruku. Nosi steznik oko tog povređenog kolena, mada kako se može videti na priloženom snimku, kreće se i više nego dobro. Deluje da se već oporavio, pa da je ostalo samo da se polako vraća u ritam. Nije zasigurno skroz zalečio tu povredu kolena, ali kako se kreće, izgleda da je baš blizu da sve to bude opet na 100%.
Sa trenerima Nagetsa je radio, vežbao i šutirao na koš, što je oduševilo navijače Denvera.
Košarkaški svet je u neverici, a sada se postavlja i pitanje da li će uspeti Nikola Jokić da se vrati na parket pre nego što ispusti priliku da se takmiči u MVP trci, s obzirom na to da mu je potrebno minimum 65 utakmica da bi mogao to da uradi.
Preporučujemo
KATASTROFA! Nakon totalnog debakla u Beogradu nove loše vesti za Hrvatsku
23. 01. 2026. u 06:08
TRESE SE MARAKANA! UEFA već odredila Zvezdi rivala u nokaut fazi Lige Evrope
23. 01. 2026. u 05:51
SAVRŠEN TERMIN! Evo kada Novak Đoković igra treće kolo Australijan opena
23. 01. 2026. u 05:30
ZVEZDA NA KORAK OD EVROPSKOG PROLEĆA: Malme bez motiva, crveno-beli love ključne bodove u Švedskoj
Crvena zvezda gostuje Malmeu u četvrtak uveče na stadionu "Eleda" (18.45) u okviru sedmog kola ligaške faze Lige Evrope, u meču koji za domaćina nema rezultatski značaj, dok bi srpski šampion pobedom praktično osigurao plasman u nokaut fazu.
22. 01. 2026. u 07:00
"GROBARI" U ŠOKU, "DELIJE" U EUFORIJI! Zvezda prodaje fudbalera za toliko novca da može odmah da kupi CEO PRVI TIM PARTIZANA!
Malme i Crvena zvezda igraju utakmicu Lige Evrope, uz prenos uživo na portalu "Novosti", a neposredno pred taj megdan - pojavile su se spektakularne vesti vezane za fudbalske transfere. I to u vidu potencijalnog rekorda, koji je takav da Zvezdine "delije" već mogu da počnu da slave, a Partizanovi "grobari" da se hvataju za glavu.
22. 01. 2026. u 19:38
KOLINDA SKOČILA U LEDENO MORE: "Vidi se da iz aviona da je AI" - mnogi ne veruju njenom snimku sa Antartika (VIDEO)
BIVŠA predsednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović skočila je u ledeno more na Antartiku, a snimak tog skoka objavila je na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram.
22. 01. 2026. u 10:10
Komentari (0)