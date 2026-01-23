TRESE SE MARAKANA! UEFA već odredila Zvezdi rivala u nokaut fazi Lige Evrope
Fudbaleri Crvene zvezde, savladali su Malme golom Vasilija Kostova u 7. kolu Lige Evrope.
Ovim trijumfom ostvarena je višestruka korist na Marakani. Crveno-beli su inkasirali još 450.000 evra u klupsku kasu. Pritom imaju i šansu za plasman u Top 8 i da izbegnu plej-of za osminu finala.
Nakon sedmog kola, srpski tim zauzima 11. mesto. Ruku na srce mora mnogo toga da se poklopi, počevši od ideje da se pobedi Selta 29. januara.
A pre toga, na zvaničnom sajtu Lige Evrope, može se videti projektovani žreb na osnovu trenutnog stanja. U odeljku za tabelu, dostupan je i tzv. kostur takmičenja.
Prema unapred utvrđenim kriterijumima i trenutnom stanju na tabeli, Zvezda bi u plej-ofu zajedno sa PAOK-om bila nosilac. Odnosno, to su dva tima na za sada 11. i 12 mestu. Na suprotnom delu žreba, na 21. i 22. poziciji su Lil i norveški Bran. Takođe, ukoliko bude nosilac, Zvezda bi revanš igrala na svom terenu protiv Norvežana ili Francuza.
Francuze je Zvezda pobedila 1:0 golom Marka Arnautovića. Onda bi se ti žrebani parovi ukrstili ili sa Romom, ili sa Bragom, od koje je Zvezda gubila. Sve zavisi od utakmica poslednjeg kola, a izabranici Dejana Stankovića imaju veliki zadatak 29. januara protiv Selte na Marakani.
Žreb za plej-of je dan posle 8. kola. Dvomeči nokaut faze, u kojoj je izvesno i Zvezda, igraju se 19. i 26. februara.
