"ŽIVOT PENZIONERA MORA BITI DOSTOJAN ČOVEKA" Vučić: Tako su pisali, samo floskule, to me podseća na 90-te - Isto rade i danas

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Njujorka gde se osvrnuo na život penzionera u Srbiji za vreme prethodne vlasti.

Foto: Printskrin RTS

- Nije pitanje politike pitanje želja, to me podseća na 90e. Život penzionera mora biti dostojan čoveka, e tako su pisali, samo floskule. E tako i oni danas. Ja sam znao, sve je bilo uništavano do tog trentuka, kada 2008. donose odluku i sedaju sa SPS-om za sto da dignu penziju. To nam je bukvalno uništilo zemlju. - istakao je Vučić.