VUČIĆ O BOMBARDOVANJU SRBIJE: Nije ih bilo briga za Povelju UN, kad saglasnosti nije bilo tad su odlučili da napadnu

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je u SBUN o bombardovanju Jugoslavije 1999. godine.

Foto printskrin UN TV

- Tako su 1999. godine, ovde u UN pokušavali da donesu odluku o napadu i agresiji na Srbiju, pa pošto saglasnosti nije bilo, oni su ipak doneli odluku da Srbiju napadnu, bombarduju i izvrše agresiju, jer tada ih ni najmanje nije bilo briga za Povelju UN, njene rezolucije i međunarodno pravo. Bili su neosporna sila koja nikoga ni za šta nije pitala, i mislila da će to tako da traje još stotinama godina. Slučajno smo mi, građani Srbije, ti koji smo platili visoku cenu. Mogao je da bude bilo ko drugi. Pri tome, ne pada mi napamet da govorim da smo mi bili anđeli i da u svemu tome nije bilo naše odgovornosti. Ali, suštinski, o sudbini jednog malog naroda, bez prava i pravde, odlučile su velike i moćne zapadne sile. Interesantno je da su prvo pomogli da se pocepa velika Jugoslavija, po linijama unutrašnjih komunističkih granica. Interesantno, kada su to završili, mislili smo da je kraj, ali nije bilo kraja. Tada su krenuli u cepanje Srbije, samostalne, demokratske i međunarodno priznate Srbije, članice UN i OEBS. I samo Srbije.

- I danas, obratite pažnju na to, oni strasno govore o branjenju tobožnjeg suvereniteta država od secesionističkih i separatističkih tendencija do sledeće prilike, ukoliko im se bude ukazala, kada će secesiju i separatizam da pravdaju tobožnjim humanitarnim katastrofama i svim drugim što nikada neće da prihvate kao argument u nekim drugim slučajevima. I da vidite poslednji primer, poštovani predstavnici zemalja i naroda širom sveta. U ovom papiru koji družim u ruci stoji da niko sem snaga pod kontrolom UN - u ovom trenutku su to snage Kfora - sa kojima imamo korektnu saradnju, ne sme da ima oružanu silu na tlu Kosova i Metohije, koje je u skladu sa Rezolucijom 1244 deo Srbije. A, oni koji su izvršili agresiju na Srbiju, pokušali da joj odvoje deo teritorije, pokušavaju i danas, ubeđujući nas da je to jedino demokratsko i smisleno rešenje pokušavaju da otcepe Kim od Srbije , i svakodnevno naoružavaju to što se danas naziva tzv. kosovske bezbednosne snage, a već sutra prerasta u vojsku Albanaca na teritoriji Srbije. I kada ih pitate :”Po kom to međunarodnom aktu vi to radite?”, jer to je sve pokušaj izazivanja rata, rušenje normi UN , a onda, kao smokvin list, dobijete najgluplji mogući odgovor na svetu: ”Pa, ne prihvatamo Povelju UN i Rezoluciju UN zato što je za nas promenjena situacija, jer mi smo priznali nezavisnost Kosova.” I šta su nam oni time, dragi prijatelji rekli? ”Mi smo sila, mi smo Bog, baš nas briga za UN, pravo UN i Rezoluciju UN. Možemo šta nam se hoće, kako nam se hoće i koliko nam se hoće I sad vas ja pitam, dragi predstavnici, ne onih poslušničkih i satelitskih, marionetskih država, već vas, slobodarske narode i zemlje, šta da radimo, mi kao mala zemlja, kako da se borimo. Jer, danas u svetu svi govore o Ukrajini, niko ne sme da priča o Srbiji. I kada govore, pričaju kako ćemo mi po ruskom nalogu da povedemo rat na Balkanu. I lažu sve vreme, duže od dve i po godine. Mi nismo sluge ni Rusije i SAD. Mi imamo svoju politiku i svoje interese. I zato ne želim sada da vas pitam nego da kažem da je jedina nada, ne samo za moju zemlju koju volim najviše na svetu, već i za vaše zemlje, da dobro razumete mehanizme laži, mehanizme prevara u međunarodnim odnosima i da pokušamo da se okupimo ovde, u najvažnijoj organizaciji, da pokušamo da je menjamo, da pokušamo da je poštujemo. Jer samo tako ćemo moći da sačuvamo mir - kazao je on.