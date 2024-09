BLOKIRANI ADMINISTRATIVNI PRELAZI: Deveti dan blokade srpskih institucija na KiM

PONOSIM se time što Srbija vodi nezavisnu politiku, što niko drugi neće da mi određuje gde ću, kada i kako sa kim da se viđam. I još jednom postavljam pitanje svima koji se hvale, valjda želeći da prebace Srbiji to što nije stoprocentno usaglašena sa politikom Brisela ili nekim drugim, a što u stvari vi imate Ministarstvo spoljnih poslova? Čemu služe u tim zemljama ministarstva spoljnih poslova? Je li to da primite faks ili mejl iz Brisela, pa za to nije potrebno ministarstvo, za to je potrebna jedna sekretarica.