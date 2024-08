PENZIONISANI TEHNOLOG: Oko sebe čujem sve teoretičare, ali niko se nije bavio litijumom

PENZIONISANI tehnolog Milan Bošković koji je radio ceo vek u rudarstvu istakao je da oko sebe čuje sve teoretičare, ali da se niko nije bavio time.

Foto: Printskrin

- Prošao sam sve rudnike, ja vam tvrdim kao tehnolog koji je ceo život bavi ovim - mnogo opasnije za okolinu je prerada olova i cinka nego litijuma. Tu je samo nesreća što se javlja velika količina sumporne kiseline pri ekstrakciji. To je bio problem u Boru pa je rešeno - rekao je on.

- Svi bi se oni nametnuli sada da uđu u neki tim, ali da to neko finansira. Pa uradi to za svoju zemlju, uradi besplatno.

- Ja sam Sanju pozvao, nije se ona nametnula. Meni su ljudi rekli da to što nije na 240 nego na 90 stepeni, da je to mnogo bolje. Ja pojma nemam, mogli su da mi kažu i obrnuto. Ali zato želim da imamo ljude, suprotstavljena mišljenja, želim da imamo ljude koji drugačije razmišnjaju. Ako bude sumnje bilo kakve nećemo to da radimo. Ja vam kažem da je važno da imamo nedvosmislenu sumnju da nešto ne možemo da prevaziđemo, a ne na osnovu apokaliptičnih priča. Moramo ovo da svedeno na racionalan nivo ozbiljne diskusije odgovornih ljudi, a ne na osnovu strasti - rekao je Vučić.