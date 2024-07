VUČIĆ ZAVRŠIO ZVANIČNU POSETU EGIPTU: Posle bronih sastanaka i potpisanih dokumenata predsednik sabrao utiske (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boravio je u dvodnevo zvaničnoj poseti Egiptu.

Foto: Tanjug/Marko Đorđević/Predsedništvo Srbije

Predsednik sumirao utiske posete

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u novoj objavi na društvenim mrežama sumirao utiske posete Egitpu.

Opširnije klikom OVDE.

Vučić se sastao s predsednikom Donjeg doma Parlamenta Egipta Gebalijem

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Donjeg doma Parlamenta Arapske Republike Egipat Hanafijem El Gebalijem.

"Velika je čast posetiti jednu od najstarijih demokratskih institucija Egipta, zdanje koje je svedočilo brojnim istorijskim previranjima i događajima koji su obeležili modernu istoriju zemlje i celog Bliskog istoka.

Izrazio sam veliku zahvalnost uvaženom domaćinu El Gebaliju na pažnji koju je posvetio našoj delegaciji, kao i na otvorenom, prijateljskom i srdačnom razgovoru.

Uveren sam da će parlamentarna saradnja Srbije i Egipta pratiti rastuće trendove naših ukupnih bilateralnih odnosa i da će naša saradnja doprineti stvaranju novih simbola i vrednosti na dobrobit naših naroda", napisano je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.

Obraćanje Vučića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima iz Kaira, te sumirao sastanke i dogovore koji su do sada održani u toj zemlji.

Foto: Printskrin

- Imali smo veoma dobre razgovore sa egipatskim premijerom i dobre razgovore. Očekujem da za vrlo brzo za 100 miliona evra uvećamo trgovinsku razmenu. Videli ste i dobro ponašanje i naše i njihove privredne komore, rade već na konkretnim primerima - kaže Vučić:

- Tražimo prostor svuda da i naši ljudi mogu da obezbede prostor za jedinstveno tržište, i da Egipćani ne samo da ne izgube na ceni već da robu istog kvaliteta dobiju po nižim cenama, što je obostranom interesu. Važno je uspostaljanje linije između Beograda i Kaira što je pre moguće. Pokušaćemo i Niš da spojimo sa Aleksandrijom. Istovremeno razgovarali smo u učešću njihovih kompanija na Ekspo i samom učešću egipta na Ekspo. Dogorili učestale sastanke članova vlade. Sve u svemu velika i ogromna zemlja. Razvijaćemo još bliže odnose i napravićemo prostor za dalji rast naše ekonomije.

Celo obraćanje predsednika pročitajte u posebnoj vesti KLIKOM OVDE.

Predsednik se obratio na Egipatsko-srpskom poslovnom forumu

- Hvala vam mnogo što ste me ugostili u ovom divnom zdanju. Ljudi ne vide neophodnost ovih stvari od prvog trenutka, ali će oni u potpunosti razumeti sve za nekoliko godina - rekao je Vučić.

- Dosta je i pred vama i pred Srbijom i nadam se da ćemo mi na dostojan način to da učinimo - rekao je Vučić.

Itekako smo zainteresovani da vidimo neke od vaših kompanija koje su učestvovale na izgradnji ovog objekta.

- Ne mogu da se otrgnem činjenici da su se neki ljudi žalili na nedostatak saobraćajnih veza između Srbije i Egipta. Er Srbija će što je moguče pre krenuti sa svojim letovima između Beograda i Kaira. Kada kažem što je moguće pre, to znači u narednim nedeljama ili naredna dva meseca, ne više od toga. Ponovo ćemo uspostaviti još bolju konekciju između Egipta i Srbije na taj način - naveo je Vučić.

Istakao je da u trenutnim okolnostima širom sveta nije lako privući strana ulaganja.

- Verujem da bi nezavisne i suverene zemlje trebalo da se povezuju, usudio bih se da kažem - sa malo većom brigom. S vremena na vreme nama je samo stalo šta nam neke velike sile govore - kako one mogu da utiču na situaciju u našim regionima, šta mi od njih možemo da dobijemo. Da, možemo da dobijemo nešto, ali ne sve. Ono što mi možemo da dobijemo iz naše saradnje neće biti uslovljeno ni sa čim - niti od strane nekog drugog, ovo je čisto prijateljstvo. I jedni i drugi imamo interesovanje za saradnju na dobrobit ljudii zbog toga ja verujem u ovu saradnju. Verujem u viziju predsednika Sisija, u vaš predan rad premijeru, u vaš kabinet. Verujem i u nas i naše snove. Mi smo već počeli da ostvarujemo deo tih snova. Moramo mir da očuvamo po svaku cenu u našim zemljama. Moramo da se zalažemo za mir, da zagovaramo mir jer je u prethodne dve godine mir postao zabranjena reč. Možete da budete na ovoj ili onoj strani. Ovde ponovo kažem-mi nećemo da zauzimamo nikakve strane. Mi hoćemo da vidimo mir, odgovornost i stabilnost. Mi ne tražimo ništa drugo. Ne želimo da vidimo da se politički protivnici ubijaju, to je nešto što mi ne želimo da vidimo nigde u svetu. Bez obzira na to koliko smo mi mali mi ćemo uvek biti spremni da se borimo za sopstvenu slobodu, ali i za slobodu i nezavisnost običnih ljudi da sami donose svoje odluke i ovo je od najvećeg značaja. Kada mi to uradimo onda ćemo shvatiti koliki je značaj Egipta za nas. Onda ćete vi da vidite malu Srbiju moći da vidite kao pravog prijatelja, kao veliki most za vas u Evropi i kao pouzdanog partnera velikog Egipta - zaključio je Vučić.

Počeo Egipatsko-srpski poslovni forum

Na forumu učestvuje 87 kompanija, od čega je 39 naših, a 48 egipatskih.

Sastanak sa premijerom Egipta

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Arapske Republike Egipat Mostafom Madbulijem.

"Odličan sastanak sa premijerom Egipta Madbulijem u novoj administrativnoj prestonici Egipta, koja svojim opsegom i strukturom nadmašuje brojne velike investicione i građevinske poduhvate u svetu", napisano je na Instram nalogu predsednika.

Susret sa poglavarom Koptske pravoslavne crkve

Drugog dana posete predsednik Vučić se sastao sa poglavarom Koptske pravoslavne crkve i patrijarhom Aleksandrijskim Tavadrosom II.

Foto: Instagram printskrin/buducnostsrbijeav

Gust raspored

Predsednik Vučić maće i odvojene susrete sa predsednikom Parlamenta Arapske Republike Egipat Hanafijem Ali Gebelijem, kao i predsednikom Vlade Egipta Mostafom Madbulijem.

Potom će se obratiti na Egipatsko-srpskom poslovnom forumu. Na forumu će učestvovati 87 kompanija, od čega je 39 naših, a 48 egipatskih.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS) lane je ukupna spoljnotrgovinska razmena sa Egiptom iznosila 88,3 miliona dolara.

Susret sa Al Sisijem

Prvog dana posete Vučić je u Kairu razgovarao sa predsednikom Egipta Abdelom Fatahom Al Sisijem o svim važnim geopolitičkim pitanjima, ali i o najkonkretnijoj bilateralnoj saradnji između dve zemlje, a posebno važnim je ocenio to što je dogovorena saradnja na vojnom nivou.

Održan je i plenarni sastanak dve delegacije prevođene predsednikom Vučićem i predsednikom Egipta.

U prisustvu dvojice predsednika u Kairu je potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini između dve zemlje i još 10 bilateralnih dokumenata o saradnji dve zemlje u različitim oblastima. Vučić je u subotu razgovarao i sa generalnim sekretarom Arapske lige Ahmedom Abdulom Geitom o najvažnijim globalnim pitanjima kao i o mogućnostima za saradnju. Takođe je posetio Memorijalni kompleks Neznanom junaku u Kairu, u distriktu Nasr, i položio venac na grob Neznanom junaku.

Obišao je i spomen-grobnicu predsednika Egipta Anvara Sadata, koja se nalazi u okviru Memorijalnog kompleksa i položio venac na grob. Ovo je prva poseta predsednika Srbije Egiptu posle skoro 15 godina. Prethodno je u julu 2022.godine u zvaničnoj poseti Srbiji boravio predsednik Egipta Al Sisi, što je bila prva poseta šefa egipatske države u poslednje tri i po decenije nasoj zemlji. Tom prilikom potpisano je 13 sporazuma, uključujući i Deklaraciju o strateškom partnerstvu. Vučić i Al Sisi su tada tu posetu nazvali istorijskom i najavili ubrzan razvoj saradnje dve zemlje na svim nivoima.