"SPORAZUM SA EGIPTOM VELIKA PRILIKA": Vučić iz Kaira - Ako nastavimo da rastemo na ovakav način, imaćemo šansu i te kako...

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić je u dvodnevnoj poseti Egiptu. U Kairu je sa predsednikom Abdelom Fatah el Sisijem prisustvovao potpisivanju sporazuma dve zemlje o slobodnoj trgovini kojim je za gotovo 16.000 proizvoda predviđeno ukidanje carine odmah po ratifikovanju ili postepeno smanjivanje - od poljoprivrednih i prehrambeni proizvoda do farmaceutskih i građevinskih.

FOTO: TANJUG

Iza zatvorenih vrata palate "Al Itihad", predsednici dveju zemalja gotovo sat vremena analizirali su odnose dve zemlje ali i geopoltička dešavanja. Dogovorili su nove puteve saradnje ali i konkretizovali one stare.

Predsednik Vučić rekao je za RTS da će, čim dve strane obave ratifikaciju sporazuma, u potpunosti biti liberalizovano 87,5 odsto poljoprivrednih i 30,5 odsto industrijskih proizvoda.

Foto: Printskrin

- Ukupno preko 10.400, tačno 10.412 tarifnih linija, a mi smo za njih liberalizovali 6.075 tarifnih linija. Da li ćemo to koristiti u ovom trenutku ili u budućnosti, potpuno je svejedno, siguran sam da će to mnogo značiti našoj privredi, posebno poljoprivredi, ukoliko budemo imali snage da ojačamo stočarstvo. Dakle, tu sad postoje različite tarife za različite vrste živinskog mesa, ali i goveđe meso, i jagnjeće meso, sve ono što u svakom trenutku možemo plasirati, ali i onog trenutka kada ga budemo imali i za sopstvene potrebe. Dakle, za to mora mnogo da se radi, 365 dana u godini - rekao je predsednik.

Dodao je da se plaši da smo svi pomalo navikli na bolji život i da malo ko od nas želi da obavlja težak posao.

- Zato ćemo te najvrednije među nama morati da subvencionišemo i da ih pomažemo mnogo više nego što smo do sada to činili - istakao je Vučić.

"Do današnjeg potpisivanja nismo imali nikakvu šansu da izvozimo proizvode u Egipat"

Egipat već ima ugovor o slobodnoj trgovini sa članicama Evropske unije. Predsednik je ocenio da do današnjeg potpisivanja "nismo imali nikakvu šansu" da izvozimo proizvode u Egipat pored država članica Evropske unije.

- Ako mi nastavimo da rastemo na ovakav način, imaćemo šansu i te kako, posebno za poljoprivredne proizvode u kojima njihov kvalitet nije bolji od našeg, bez obzira da li je sveže ili je smrznuto, voće, povrće ili je reč o ratarskim kulturama. Tako da verujem da je to za nas u ovom trenutku prilika, ali i u budućnosti i za industrijske proizvode. U svakom slučaju mislim da tu imamo slobodan prostor. Bar možemo da se takmičimo. Ne možete da se takmičite, ako oni nemaju carinu nikakvu, a mi imamo 40 ili 50 ili 60 posto, onda nikakvu šansu nismo imali - naveo je Vučić.

Istakao je da je srećan zbog potpisivanja sporazuma jer je to, kako je naveo, posao države – da omogući svojim poljoprivrednicima da imaju ravnopravne uslove.

- Mi ćemo da gledamo da kao vlada sa vladom, država sa državom, još popravimo šanse za pravljenje poslova među Srbije i Egiptom - naglasio je predsednik Srbije.

"EU jeste i biće najznačajniji spoljnotrgovinski partner, ali Srbija mora da gleda svoje interese"

Pošto se pregovara o sporazumu i sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, upitan da li to znači i preorijentaciju ka drugim tržištima, pošto je EU najznačajniji spoljnotrgovinski partner, predsednik Vučić je rekao da EU to jeste i biće, ali da Srbija mora da gleda svoje interese.

FOTO TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ

- Pa nije nas EU pitala kada će da pravi sporazum o slobodnoj trgovini sa Egiptom, nego su izračunali da je to interes njihov. Ovo je interes Srbije i mi želimo da radimo u interesu svojih građana. Da li je interes imati ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom za nas od izuzetnog značaja? Za neke druge bi to možda bilo problematično. Ali, evo ja vas da pitam, danas kada počinju da seku neke od dobrih vinograda, čak i 'Premijer Kru' vinograde iz Bordoa, zbog toga što nemaju dovoljno tržišta u svetu, pa da nemaju carine sa Kinom, bilo bi i mnogo lakše da to vino prodaju -naveo je Vučić.

Upitao je gde će Srbija da prodaje vino i rakiju i napomenuo da se kroz pet godina očekuje nulta carina na te, ali i mnoge druge proizvode.

- Mi ćemo imati tržište na koje ćemo desetine, da ne kažem, stotine miliona boca moći da plasiramo. Neki drugi tu priliku neće imati, kao što mi nismo imali priliku do sada u Egiptu, neki drugi jesu. To su stvari za koje se država bori, da svojim građanima i svojim kompanijama ostvari prednost, ili bar da im stvori ravnopravne uslove na tržištu, to je to. Tako da, gledamo da uradimo sve što možemo za svoju zemlju. Gledaćemo da se borimo za Afriku, gledaćemo da se borimo za Aziju, gledaćemo da se borimo pre svega za rastuća tržišta, ali i za rastuće ekonomije. A gde najbrže raste ekonomija, gde najbrže raste tržišta, to su Afrika i Azija - naglasio je predsednik Vučić.

"Srbija i Egipat imaju gotovo istovetan odnos prema sukobu u Ukrajini"

Govoreći o političkoj saradnji, predsednik je za RTS rekao da Srbija i Egipat imaju sličan, gotovo istovetan odnos prema sukobu u Ukrajini.

- Želimo mir, želimo prekid vatre, želimo mir. Istovremeno smo i jedni i drugi među retkim zemljama na koje se i dalje vrši pritisak da uvedu sankcije Ruskoj Federaciji, a nismo ih uveli ni jedni ni drugi. Mi smo razgovarali danas i o pitanju rezolucije u Srebrenici, i to na inicijativu predsednika Sisija, koji je bio vrlo korektan. I za nas je važno, sada to sve gledamo, da radimo, da popravljamo stvari iz prošlosti, a da gradimo budućnost, jer Egipat doživljavamo kao iskrenog prijatelja. Razgovarali smo i o Kosovu i Metohiji. Vi znate da je u vreme vlasti Muslimanske braće i Mohameda Morsija Egipat priznao Kosovo, ali da tu nema nikakvih aktivnosti, da tu nema nikakvog ozbiljnog sadržaja - naveo je Vučić.

Ocenio je da je gotovo siguran da će takva pozicija Egipta ostati i u budućnosti, kao i da Egipat može da računa na podršku Srbije.

- Suviše smo mi uspeli da naše odnose približimo, da bih bio iznenađen da se bilo što drugo dogodi. Kao što i Egipat može da računa na našu podršku, tako sam siguran da po tim važnim pitanjima, svetskim forumima, u budućnosti ćemo imati podršku najmnogoljudnije arapske zemlje - rekao je Aleksandar Vučić.

Govoreći o vojnoj saradnji Srbije i Egipta, predsednik je rekao da je održano mnogo sastanaka po tom pitanju od 2022. godine.

- Razgovara se od vojno-tehničke, vojno-ekonomske, vojno-medicinske do vojno-vojne saradnje i ono što smo dogovorili, to je da pre kraja godine imamo pokaznu vežbu naših specijalnih jedinica, ali mi ćemo tu pokazati i deo naših tada već proizvedenih dronova i drugih dronova koje smo uspeli da nabavimo u međuvremenu, pošto ja ne mislim da to treba da crtamo svakome, svakoga dana - naglasio je predsednik.

Dodao je da ne bi isključio da se u budućnosti sa Egiptom zajednički radi po tim pitanjima i ocenio je da to pokazuje koliko je visok nivo poverenja između dve zemlje.

