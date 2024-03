MALI SMO, TVRDOGLAVI, ALI SLOBODNI Vučić o odnosima sa Rusijom: Ne mislim da treba bilo kome da dokazujemo bilo šta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u Palati Srbija predsednika Vlade Bavarske Markusa Zedera koji je u radnoj poseti Srbiji.

Foto: Tanjug

Odgovarajući na pitanje novinara o odnosima sa Rusijom, predsednik je izjavio:

- Srbija ima tradicionalno dobre odnose sa Rusijom ali je Srbija takođe jasno stavila do znanja šta misli o onome što se dogodilo 24. februara i kroz rezolucije UN. Da li to znači da treba da opsujem nekog iz Rusije da bih dokazao pravovernost? Bolje da se razmišlja kako da uspostavimo mir. Srbija je suverena i nezavisna zemlja na evropskom putu i ne mislim da treba bilo kome da dokazujemo bilo šta. Uvek ćemo poštovati sve norme i znati ko je taj ko je prekršio povelju UN. Neki su u stanju da kažu da to nije važno, a mi nemamo dvostruke aršine. Kada Rusija učini nešto loše mi to kažemo. Mi smo mali, tvrdoglavi i slobodni i želimo da tako ostane. Želim da se zahvalim ministru predsedniku Zederu na rečima koje su lek za dušu za naše građane.

