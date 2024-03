IZBORNI SISTEM SRBIJE POHVALJEN U INDEKSU DEMOKRATIJE: Profesor Đuričin - "Mi imamo najboljer rezultate u tom delu"

PROFESOR Ekonomskog fakulteta Dragan Đuričin gostovao je u jutarnjem programu RTS-a, gde je između ostalog govorio i o indeksu demokratije koji objavljuje Ekonomist grupa, a koji kao jedan od kriterijuma u rangiranju zemalja uključuje i izborni sistem i pluralizam.

Foto: Printscreen/RTS

Sudeći po mestu na kojem se nalazi naša zemlja, izborni sistem u Srbiji je pohvaljen - u ovom kriteriju ostvarili smo najbolje rezultate.

- Ima i nekih stvari koje se dele indirektno kao što je politička kohezija. I tu je pomenuiti Ekonomik intelidžens indeks demokratije u svetu - verovatno najmerodavnija institucija i najmerodavniji pokazatelj. Za 2024. godinu, prema tom izveštaju koji je izašao 2023. godine, a 2023. je opservirana godina, od 176 zemalja koje su obuhvaćene ovom analizom, ukupan broj zemalja koje su članice UN je 191, Srbija se nalazi u drugoj kategoriji, takozvanih demokratija sa problemima. Prva kategorija su čiste demokratije, to je dvadesetak zemalja, zatim je tridesetak zemalja, to su demokratije sa problemima, treća kategorija su hibridni sistemi, a četvrta su autarhični sistemi koji imaju najmanji indeks. Mi imamo skor 63, pet kriterijuma se meri - najbolji kriterijum je, možda iznenađujuće za javno mnjenje, izborni sistem i pluralizam, a najlošiji politička kultura. Mi bismo morali da se pozabavimo političkom kulturom, to je dug proces, a što se tiče izbornog sistema i pluralizma, mi imamo najboljer rezultate u tom delu - rekao je profesor Đuričin.