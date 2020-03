Novosti Online/M.S. | 12. mart 2020. 20:45 | Komentara: 0

- Ova molitvena okupljanja neće imati veliki značaj, ukoliko se jedinstvo koje je stečeno na njima, ne primeni i na svakodnevni život. Donosioci zakona svojim ponašanjem i time što su narod izveli na ulice pokazali su da su loši političari. Nije nemoguće da mi mnogo više od njih znamo o politici, a o tome šta je crkva oni ne znaju ništa. U tome je velika razlika.Ovo je deo besede igumana manastra Zagrađe, oca Lazara, pre manastirom Svetog Jovana Kristitelja koji je istakao da ‘’oni koji su doneli ovaj nakaradni zakon, protiv koga se mi borimo jer vrlo dobro znamo šta iza toga stoji, vrlo brzo su to prebacili na politički nivo i pokušavaju da nas optuže da se bavimo politikom’’.- Mi samo tražimo da ono što je naša zajednička kuća, a to je naša crkva, bude u vlasništvu onih i čija je, kao što je i kuća svakoga od nas. To je toliko jednostavno i prosto da ljudima i na Zapadu i na Istoku nije jasno da li je moguće da je neko doneo takav zakon. Upravo po tome što crkvu i narod pokušavaju da optuže da se bave politikom, vidi se njihova "viteška namera’’ da kada to dovedu do nivoa koji njima odgovara, da narod ponovo uvedu u političke razmirice i svađe", kazao je otac Lazar, koji je predvodio litiju sa igumanom Pivskog manastira, Jeftimijeem i plužinskiim parohom, jerejem Miroslavom Mihailovićem.