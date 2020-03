Novosti Online | 09. mart 2020. 15:26 |

KRHKA i nežna Nemica (20) romantičnih shvatanja i puna vere u ljude krenula je na biciklu da obilazi Evropu. Nažalost, u Hrvatskoj se devojci prošlog četvrtka put ukrstio sa monstrumom i višestrukim silovateljem, koji ju je oborio na putu, odvukao u šumu, vezao za stablo i silovao!

Monstruozni zločin dogodio se u mestu Skoblić Brdo, tri kilometra od Bosiljeva, a silovatelj je Siniša Adamić, ima 44 godine, rodom je iz Vrbovskog, a odnedavno živi u selu Varoš Bosiljevski. Polovinu života proveo je po popravnim ustanovama i zatvorima, a bežeći od mračne prošlosti ili tražeći nove žrtve, s bratom se skrasio u ovom selu. Radio je u lokalnom restoranu čiji su specijaliteti jagnjetina i prase na ražnju, koje je on obrađivao i pekao. Kažu da je bio dobar s nožem, uvek je bar jedan nosio sa sobom.

Mlada Nemica noć je provela u mestu Jarče Polje kraj motela na obali Dobre. Ljubazno je ujutru zamolila osoblje objekta da koristi njihov toalet, a onda je popila kafu. Spakovala je šator i stvari na bicikl i nastavila putovanje.





Monstrum ju je sačekao na šumskom putu

Krenula je put Bosiljeva starim riječkom putem, ali se posle samo jednog kilometra spustila levo, kako bi vozila manje prometnim i mnogo lepšim seoskim putevima. Pokraj nje je prošlo belo dostavno vozilo bosiljevačkog restorana, za čijim je volanom bio Adamić, ali ona nije oobratila mnogo pažnje.

PROČITAJTE JOŠ - "Zakopčao je šlic i mirno odšetao, vrištala sam pola sata, niko mi nije pomogao": Stravično svedočenje devojčice koja je silovana u holu gimnazije







Mesto na kom je predator sačekao nesrećnu devojku

Devojka je vozila sporim, ali ujednačenim ritmom po putu punom uspona i padova. Posle jednog od uspona iza zavoja, ka njoj se zaleteo Siniša, oborio je s bicikla i odvukao u šumu. Malo dalje je videla parkirano dostavno vozilo. Vukao ju je dalje šumskim putem, nije mogla da mu se odupre, a njenu vrisku niko nije mogao da čuje.

Privezao ju je za drvo, a onda je počelo iživljavanje.

Skinuo ju je i silovao. Zapomagala je. Zatim joj je uzeo novac i vredne stvari koje je imala. Da li je hteo da uradi nešto strašnije ne zna se, ali srećom po nesrećnu devojku meštanin koji ga je ranije zapazio u vožnji došao je do njegovog vozila i pozvao ga, pitajući ga šta radi tu. On se zbunio, odgovorio je da ima crevnu virozu pa da je stao zbog nužde.

Devojka je iskoristila situaciju i pobegla preko drugog izlaza iz šume, potražila pomoć i ubrzo se u slučaj uključila policija. Smeštena je u bolnicu u Bosiljevu, gde je dobila lekarsku i psihološku pomoć. Policija je odmah došla na vrata bosiljevačkog restorana. Pitali su vlasnike za belo dostavno vozilo. Gazda je pogledao u Sinišu i rekao: “Ti si ga vozio, što si radio?”

Siniša je hladnokrvno pokušao sa sebe da ukloni sumnju, ali nije uspeo. Policijski službenici znali su njegove tajne iz prošlosti. Uhvaćen je, u petak odveden na ispitivanje u tužilaštvo i na Županijski sud u Karlovcu, gde mu je određen 30-dnevni pritvor. Devojka je u subotu vozom iz Duge Rese otišla za Zagreb, pa za Nemačku.





Mračna prošlost

Meštani Bosiljeva su u šoku, najviše roditelji devojčica koje su “njegovom” rutom svakodnevno pešačile u školu.

- Znao sam da je pre imao nekih problema, ali ko bi pomislio da će to da uradi. Bio je vredan, uvek hteo da pomogne - kaže jedan od meštana.

Siniša Adamić je javnosti postao poznat kao silovatelj iz popravnog doma na Cresu. Tamo je navodno silovao Karlovčanina Sanjina K. koji je odrastao u domovima za nezbrinutu decu, a mladost je proveo po zatvorima, ukupno 22 od tadašnjih 36 godina. On je kao tinejdžer završio je u popravnom domu na Cresu.

PROČITAJTE JOŠ - Bivši student silovao 48 muškaraca, a sada se širi krug njegovih žrtava: Novi dokazi protiv najvećeg silovatelja

- Tu je krenulo po zlu, silovao me je Siniša Adamić, čovek s kojim ću se kasnije naći i u Turopolju te u Lepoglavi. On je i danas tamo na izdržavanju kazne - za silovanje. S njim i još jednim dečakom pobegao sam iz doma. U nekakvoj napuštenoj štali za ovce pronašao sam bajonet koji mi je uzeo i njime me primorao na silovanje - ispričao je 2014. godine Sanjin.





Novi početak i ponavljanje dela,

Nakon izlaska iz ustanove Adamić je u rodnom Vrbovskom sejao strah i trepet nožem kojim je prisiljavao svoje žrtve na seksualne odnose. Iz tog razdoblja poznata su dva slučaja silovanja, za koja je bio osuđen na ukupno šest godina. Imao je prijava i za pokušaj ubistva te za imovinske delikte - krađe i razbojništva. Leta 2005. godineo odselio se nedaleko od Rijeke i tamo je 2007. godine oteo 15-godišnju devojčicu. Ona je iskoristila njegovu neopreznost, izvukla nekako ruke iz lisica i pobegla. On je 2009. godine za ovo delo osuđen na četiri godine zatvora.

Nakon odležane i te kazne opet se vratio u Vrbovsko, pa se očito odlučio za novi početak u novom malom mestu i preselio se u Bosiljevo. Očigledno je da će opet biti osuđen, a pitanje je samo koje mesto će izabrati za novi početak i ko će biti njegova nova žrtva.