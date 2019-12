Novosti online | 20. decembar 2019. 06:45 |

(Avaz.ba)



U Sudu BiH u četvrtak uveče su od 21.30 do 23 sata, prema predlogu Tužilaštva, održana ročišta za određivanje pritvora deportovanim pripadnicima ISIL-a, koji im je automatski predložen raspisivanjem poternice još 2016. godine.Optuženi su negirali krivicu. Tako je optuženi pripadnik ISIL-a Emir Ališić iz Sarajeva za Istanbul, a zatim i u Siriju otišao je 2013. godine.Kazao je da je iz Sanskog Mosta, a da je iz Zavidovića sa suprugom i troje dece otišao u Siriju.U sudu je ispričao da je imao nameru da se vrati u BiH, ali nije mogao.- Ja sam mislio da dođem, ali nisam imao novca. Čekao sam da se potpiše neki sporazum. Predao sam se 22. februara ove godine. Pokušavao sam doći. Porodica je bila samnom – kazao je Ališić.Neverovatno potresna je priča Milarema Berbića iz Zenice. U Sudu je rekao da se u Siriji nije borio, nego da je bio građevinski radnik.- Otišao sam u Siriju da vratim kćerku. Nisam otišao da se borim. Poneo sam nešto novca – kazao je Berbić, a navodno mu je kćerka ostala sama jer joj je muž poginuo.- U Siriji sam bio građevinac u Katibi, to je kao četa. Ja sam održavao kuće gde su bile smeštene porodice. Popravljao sam vodu, struju, agregate... Kada sam se mogao vratiti, povećala se cena na 1.500 dolara po osobi do Turske. Nisam imao novca – rekao je Berbić.Budući da je našao kćerku, kako je kazao preko jednog „brata“ dobio je ponudu da ih prebaci do Sirije.- Ponudili su mi da udam kćerku za nekog čoveka koji će nas prebaciti do Turske. S kćerkom sam razgovarao i nakon mesec odlučili smo se i tako pokušati. Prevario nas je, a kćerku mi je ostavio trudnu. Nakon toga je usledila predaja – kazao je Berbić.