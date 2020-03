Novosti online | 27. mart 2020. 12:05 |

Najveći serijski proizveden transportni avion na svetu An-124 „Ruslan“ sleteće u Beograd sa teretom koji je najverovatnije medicinska pomoć iz Kine i Rusije.Sletanje leta VI3020 najavljeno je za danas u 18:00 na aerodrom „Nikola Tesla“.An-124 kargo kompanije Volga-Dnepr RA-82047 leteo je 25. marta na ruti Uljanovsk – Gvanžou (CAN), ka jednoj od destinacija sa koje je Er Srbijin Erbas A330 pre neki dan takođe preuzeo medicinski materijal kao pomoć Kine.Isti Ruslan se potom juče vratio u Ulan-Ude sa kojeg će, prema sajtu za praćenje letova Flightradar24, poleteti za Beograd. Na sajtu „Nikole Tesle“ u sekciji dolazaka stoji let VI3020 ali se kao polazni aerodrom navodi Gvanžou (CAN).



Kremlj: Molba Srbije za pomoć neće ostati bez odgovora

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da molba za pomoć Rusije, koja je stigla iz Beograda, neće ostati bez odgovora.„Nisam u potpunosti upoznat sa time da li je stigla molba iz Srbije za pomoć. Bilo kako bilo, nema sumnje da ta molba neće ostati bez odgovora, pogotovu što je reč o važnoj, savezničkoj i bratskoj zemlji“, istakao je Peskov.Podsetimo, Vlada Srbije odlučila je na jučerašnjoj sednici da zbog situacije izazvane koronavirusom zatraži pomoć od Rusije.Srbija je tražila konkretnu pomoć u okviru sporazuma o saradnji Srbije i Rusije u vanrednim situacijama.Zvaničan predlog je podnelo Ministarstvo unutrašnjih poslova.Prethodno je o tome govorio i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji je u razgovoru sa šefom srspke diplomatije Ivicom Dačićem naglasio da će Rusija, kao i uvek, pomoći Srbiji u nabavci dodatne medicinske opreme koja bi bila neophodna u slučaju naglog porasta broja obolelih.(tangosix.rs, rs.sputniknews.com)