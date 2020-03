Goran ČVOROVIĆ | 20. mart 2020. 23:10 | Komentara: 0

DIREKTOR Mediteranske infektološke klinike iz Marselja Didije Rault na dobrom putu je da spase čovečanstvo od opasnosti virusa korona. Njegov tim je izvršio istraživanja čiji su rezultati upravo objavljeni, i koji pokazuju da u kombinaciji dva leka virus praktično nestaje! Ekskluzivno, za "Novosti", iz profesorove ekipe pojašnjavaju domete ovog spektakularnog istraživanja.- Suština je da se uradi što više testiranja, i to što pre, da bi, što je pre moguće, obolele osobe dobile tretman - ističe za "Novosti" profesorov saradnik Janis Rusel.Podaci objavljeni u "Internacionalnoj reviji za antimikrobiološke agense" pokazuju da je broj zaraženih posle šest dana tretmana antimalarijskim lekom hidroksihlorokin značajno opao, a da je u kombinaciji sa antibiotikom azitromicinom, prema prikazanoj grafici, nestao!Tabela pokazuje da je već petog dana, broj izlečenih kombinovanom metodom stoprocentan. Istraživanje je započeto sa 36 pacijenta i trajalo je do 16. marta. Jedan deo su bili kontrolisani pacijenti, drugi su dobijali samo lek "plakenil" koji sadrži hidroksihlorokin, a u trećoj kombinaciji šest pacijenata je dobijalo oba tretmana.Za one koji nisu dobijali lek protiv malarije, obolelo je posle šest dana i dalje bilo 90 odsto pacijenata, za one sa tretmanom "plakenilom" procenat je spao na svega 25 odosto, dok je izlečeno svih šest pacijenata koji su dobili oba leka.

Ovi rezultati su toliko ohrabrili francuske vlasti da su odlučile da testiranje prošire na ostale bolnice u zemlji. Nezavisna ekipa se tako priprema da isti tretman primeni i u Lilu. Cilj je da se sve ispita na daleko većem uzorku.Rusel za "Novosti" potvrđuje efikasnost ovih istraživanja izvršenih na Mediteranskoj infektološkoj klinici u Marselju. A na pitanje zašto onda u tom slučjau ima toliko mrtvih u svetu i zbog čega se taj tretman odmah ne da ljudima koji trenutno umiru u Italiji, Francuskoj, Španiji i širom planete, naš sagovornik odgovara:- Sve je više zemalja koje preporučuju da se koristi taj tretman. I predsednik SAD Donald Tramp je u sredu najavio da će predložiti davanje hidroksihlorokina pacijentima koji boluju od virusa korona u SAD. Prethodno su se u to uverili i u Kini i Koreji.Janis Rusel naglašava da se taj tretman u ove dve zemlje koristi već nekoliko nedelja i da svet polako počinje da shvata interes njegovog korišćenja.Istovremeno, opovrgava glasine da ovog leka, navodno, nema dovoljno u svetu.- Lek postoji odavno, izdato je izuzetno mnogo recepata, svi ljudi koji žive u zonama gde vlada malarija su ga koristili. Uopšte nije redak. Uz to, postoje i generičke verzije. Nijedna firma ne drži prava na njega. Svaka farmaceutska laboratorija ima kompetencije da ga proizvodi. Postoje velike kompanije koje su već predložile da ga daju različitim vladama u svetu. Distribucija treba da se organizuje, ali to nije izazov. Uz to je i dosta jeftin - ističe saradnik ekipe profesora Raulta.A na pitanje da li to znači da sada ne bi trebalo imati preveliki strah od virusa, jer lek postoji, odgovara:- Treba imati inteligentnu strategiju borbe protiv ove bolesti i tako ćemo uspeti da je pobedimo.PROFESOR Rault iznosi pozitivne primere Kine, i navodi da pre svega treba testirati što više ljudi, jer je po njemu to put za izlečenje. Skrenuo je i pažnju, oslanjajući se na kineska istraživanja, da su nosioci zaraze potencijalno opasni 20 dana. Rekao je i da umiru samo oni koji u sebi i dalje imaju virus. On naglašava da su njegova istraživanja verodostojna. Rekao je i da u poslednje vreme noću dobija pretnje telefonom, uz zahtev da opovrgne svoju teoriju, pa je zbog toga podneo tužbu.ZA lek protiv malarije - "hlorokin", za koji postoje indicije da u kombinaciji sa antibioticima može da bude efikasan u lečenju kovid-19, najverovatnije će, kako saznaju "Novosti", biti zatražen interventni uvoz. Ovaj lek nije registrovan u Srbiji, ali jeste u EU i ima odobrenje za promet i američke FDA, Agencije za bezbednost hrane i lekova.

Janis Rusel

RUSKA VAKCINA PROTIV KORONE NA TESTU

Ruski naučnici počeli su da ispituju novonapravljenu vakcinu protiv virusa korona na životinjama. Prototipove vakcine napravili su u Državnom naučnom centru virusologije i biotehnologije "Vektor" iz Novosibirska na šest različitih tehnoloških platformi.Očekuje se da bi sva istraživanja trebalo da budu gotova do kraja leta, pa bi se vakcina mogla napraviti za upotrebu u poslednjem kvartalu ove godine. Posle prve etape eksperimenata odabraće se oni prototipovi vakcine koji se ocene kao najperspektivniji.Ako ruski naučnici zaista uspeju da naprave efikasnu vakcinu, to će biti veliki korak u borbi protiv virusa koji je pogodio celi svet. Tek kad budu sigurni da je vakcina efikasna određivaće se doze koje se mogu davati čoveku.Informacija iz Novosibirska veliko je ohrabrenje i sigurno će smiriti mnoge, a pogotovo one koji misle da će bolest harati dosta dugo. Dan pre ove informacije u Moskvi su saopštili i da je dešifrovan genom virusa korona u Naučno-istraživačkom institutu "A. A. Smorodincev". Genom je dešifrovan na osnovu materijala uzetok od pacijenta koji je zaražen virusom korona. Očekuje se da će to otkriće pomoći u pravljenju vakcine. Inače, ruski lekari sarađuju i razmenjuju mišljenja o opasnom virusu sa kineskim lekarima.B. VLAHOVIĆ