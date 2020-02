Novosti Online | 29. februar 2020. 09:14 |





Rusija poručuje: Poštujte dogovor

Nebenzja je ponovio stav Rusije da sirijska vojska ima puno pravo da odgovara na napade terorista, te da Rusija ne može to ni na koji način da zabrani Siriji.





„Pripadnici turske vojske, koji su se sinoć našli pod udarom sirijskih snaga, nije trebalo uopšte da se nalaze na toj lokaciji“, pisalo je u saopštenju.





Stalna predstavnica SAD pri UN Keli Kraft pozvala je Rusiju da „momentalno prizemlji svoje avione u Siriji“, dok je Rusija, kao odgovor na to, pozvala zapadne zemlje da poštuju dogovor.Kraftova je ujedno pozvala i Damask da povuče svoje snage do linije razgraničenja, koja je utvrđena još 2018. godine.Ona je na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti o situaciji u Siriji rekla i da SAD podržavaju Tursku po pitanju „neopravdanog napada na turske kontrolne punktove što je dovelo do pogibije vojnika“.Ruski mediji, međutim, ocenjuju da je zahtev SAD upućen Rusiji upitan imajući u vidu da se ruske snage u Siriji nalaze legitimno, na zahtev zvaničnog Damaska.Istovremeno, stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja poručio je da se Rusija nada da će poštovanje postignutih dogovora doprineti da se ubuduće izbegnu bilo kakvi slični događaji kao što je to bio slučaj preksinoć u Idlibu.„Ukoliko vojni i politički zvaničnici uspeju da se skoncentrišu na osnovne dogovore koji su postignuti u okviru Astanskog procesa, kao i na one po pitanju zone deeskalacije u Idlibu, ovakvi incidenti bili bi izbegnuti“, rekao je on.Nebenzja je takođe rekao i da se incident sa pogibijom turskih vojnika dogodio van teritorije gde se nalaze turski kontrolni punktovi.Prethodno se po tom pitanju oglasil i Kremlj koji je saopštio da su turski vojnici poginuli prilikom napada sirijske vojske na položaje terorista, budući da turska strana nikome nije saopštila da se u tom trenutku tamo nalaze i pripadnici turske vojske.