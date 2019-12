Branko VLAHOVIĆ | 26. decembar 2019. 06:13 | Komentara: 0

MOSKVA

OD STALNOG DOPISNIKA „NOVOSTI“





NAJNOVIJE sociološko istraživanje, napravljeno posle prošlonedeljne, godišnje konferencije za novinare predsednika Rusije, pokazalo je da raste poverenje građana prema Vladimiru Putinu.





Lideru Rusije veruje 71 odsto njegovih sunarodnika, a način kako on radi odobrava 64 odsto ispitanika. Neosporno je da nijedan drugi ruski političar nema ni približan rejting njegovom - najbliži ima popularnost upola manju, pa je to razlog što su četiri godine pre isteka Putinovog predsedničkog mandata počele spekulacije o tome u koju bi fotelju on mogao da sedne 2024. godine.





I poslednja godišnja konferencija za novinare pokazala je da veliki broj građana misli da mnoga pitanja jedino Putin može da reši. Zato je bilo raznih molbi, od toga da "drži pod kontrolom" gradnju važnih objekata i škola, pa sve do toga da ne dozvoli da se krajevi oko Sankt Peterbuga zagade smećem koje se tamo dovozi iz severne prestonice.





Sve to je dokaz da "običan narod" ne veruje lokalnim činovnicima, već se za sve obraća Putinu.





Pošto se ovih dana navršava 20 godina od dolaska Putina na vlast, prilikom susreta predsednika sa medijima bilo je interesantno pitanje novinara koji je istakao kako se često čuju prekori da ruska ekonomija i sada radi na onome što je stvorio SSSR, pa je zamolio Putina da napravi inventuru učinjenog za poslednjih deset godina.





Putin se upustio u svođenje rezultata, objasnivši da je 75 odsto prerađivačkih proizvodnih kapaciteta napravljeno posle 2000. godine. Prosečna starost mašina i druge prerađivačke opreme u Rusiji je 12 godina, što opet govori o tome šta je napravljeno u poslednjim decenijama. Izgrađeni su tri nova aerodroma i 45 pista i 12 novih železničkih stanica, a desetina ih je modernizovana. Udvostručio se broj federalnih puteva.









Snabdevanje građana u Rusiji danas neuporedivo bolje u odnosu na SSSR





Posebno se osvrnuo na poljoprivredu.





- SSSR je bio jedan od najvećih kupaca pšenice - kazao je Putin. - Danas je Rusija najveći izvoznik pšenice na svetu, pretekli smo SAD i Kanadu. Rast poljoprivredne proizvodnje je 46 odsto. Prodali smo u inostranstvu poljoprivrednih proizvoda za 24 milijarde dolara.





Ruski predsednik je dodao i da je pušteno u rad osam novih atomskih reaktora, a za čitavo vreme Sovjetskog saveza ih je bilo 16.





Putin je otvoreno govorio i o problemima. Jedan od glavnih je smanjenje broja stanovnika. Taj problem prema mišljenju Putina može da se reši na dva načina: stimulisanjem rađanja i migracijom, odnosno dolaskom gastarbajtera.





- Što se tiče dolaska ljudi iz inostranstva, treba da koristimo model koji ima Kanada, koja prima ljude određenog uzrasta i obrazovanja - napomenuo je Putin. - Lakše je da se adaptiraju ljudi koji znaju ruski jezik i našu kulturu. Kod nas živi tri miliona Ukrajinaca, a posle događanja u Donbasu, preselilo se još tri miliona. Oni se lako adaptiraju i naš narod ih brzo prihvata. Teže ide sa došljacima iz Centralne Azije i sa onima sa Severnog Kavkaza, koji dolaze u veće gradove u Rusiji. Oni moraju da se prilagode sredini u koju dolaze.





POLITIČKA UTAKMICA





U Rusiji su registrovane 54 partije, od kojih su četiri u fazi likvidacije - kazao je Putin. - Od preostalih 50 partija,12 je aktivno na federalnom nivou i one stvaraju atmosferu konkurencije.

U ruskom parlamentu su samo četiri partije: Jedinstvena Rusija, komunisti, liberali Vladimira Žirinovskog i Pravedna Rusija.