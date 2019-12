Milica Ostojić | 22. decembar 2019. 10:16 | Komentara: 0

RIM - SPECIJALNO ZA "NOVOSTI”

PAPA Franja je na svoj 83. rođendan "oborio zid" u Vatikanu i biskupijama ukinuvši pravilo o skrivanju seksualnog nasilja i širenja pedofilske pornografije za maloletnike do 18 godina. Poglavar Rimokatoličke crkve istovremeno je ustanovio da se počinjeno nasilje tretira kao teško krivično delo, sa lišavanjem slobode.

Reč je, ocenjuju stručnjaci, o istorijskom preokretu, zasnovanom na ta dva dokumenta, s obzirom na to da je sada papa zaštitio maloletnike sve do osamnaeste godine, a ne do četrnaeste, kako je do sada bilo. Svešteno lice koje je počinilo takvo nedelo sada pada u svakom konkretnom slučaju pod pravilo "najteži korpus delikti", što podrazumeva zatvor.

Prošlo je manje od godinu dana od samita koji je prvi put u istoriji Vatikana sazvao jedan papa i gde se razgovaralo o žrtvama seksualnog nasilja i zloupotrebi nad maloletnicima. Tom prilikom posebno su bila upečatljiva svedočenja žrtava koje su govorile o onome šta su preživele. Papina sadašnja odluka upravo je plod tog samita.



PROČITAJTE JOŠ: Sveštenik je ODBIO da krsti Marijinu bebu! "To nije dete nego ČUDOVIŠTE, ubij ga!" (FOTO)





- Sveta stolica sada, s promenom koraka koji će biti preduzeti, drugačije gleda na žrtve nasilja. Ova dva dokumenta podrazumevaju da se prijave i svedočenja žrtava, parnični dokumenti koji se odnose na takve slučajeve nasilja - koji su pohranjeni u arhivima vatikanskog ministarstva, kao i oni koji se nalaze u arhivima biskupija a do sada su bili pod papskom tajnom - mogu dostaviti istražnim sudijama dotičnih zemalja koje ih zatraže - navode zvanični izvori iz Vatikana.

AP Photo Andrew Medichini



To ujedno predstavlja i znak potpune otvorenosti za saradnju sa civilnim organima u svim zemljama. Tim prvim i najvažnijim dokumentom koji je potpisao državni sekretar Vatikana Pjetro Parolin, a na koji je papa stavio potpis još 4. decembra, ukida se papska tajna koja se odnosi na prijave, procese i odluke u vezi sa zločinima u slučajevima nasilja i seksualnog čina, počinjenim pod pretnjom, ili s nasiljem crkvenih vlasti kada nije usledila prijava, te su tako bili prikrivani i zaštićeni počinioci nasilja od strane biskupa ili prvih ljudi crkvenih vlasti.

Podataka je mnogo o onome što su pretrpeli nekad maloletnici danas odrasle osobe, ili što neki doživljavaju svakodnevno na svim stranama sveta.

EPA JULIEN DE ROSA



Tako je od 2009. godine označeno čak 2.981 svešteno lice kao počinilac nasilja u raznim zemljama, a osuđenih definitivnom presudom je samo 144. Neki su čak i priznali svoje nedelo, ali nisu završili u zatvoru.

Papina odluka se odnosi i na uzimanje u obzir osoba koje tvrde da su povređene, jer, kako se navodi, više ne može da vlada tišina u pogledu počinjenog akta, a mere i odluke protiv takvih osoba će se odvijati ili u lokalnim sedištima ili u Rimu, pa će sudije u drugim zemljama konačno dobiti pristup procesualnim aktima.

AP Photo Andrew Medichini

Papina pismena naredba neće menjati tajnu koja se odnosi na ispovest niti se mogu objavljivati i širiti dokumenti o procesima, a ostaje potpuna rezervisanost za žrtve i za one koji svedoče, jer žrtve moraju biti zaštićene u svakom pogledu.



PROČITAJTE JOŠ: Nestanak dečaka je prijavljen pre dve godine, sada je pronađen - u ormaru pedofila





MNOGI SKRIVALI TEROR

Nisu svi primili ovakvu papsku odluku pozitivno, mnogo je onih koji su protiv njega, jer su se do sada skrivali iza papske tajne kako bi sakrili napade i zakočili saznanja o delima nasilja. Iz Vatikana stiže poruka da od sada nijedna žrtva neće biti usamljena, kao što je to bilo do sada jer ih niko nije slušao.