Neidentifikovani napadač u četvrtak uveče je otvorio vatru u centru Moskve u blizini zgrade FSB-a. U pucnjavi je poginuo jedan pripadnik FSB-a, a sam napadač je likvidiran.

Radi bezbednosti građana koji su se u to vreme nalazili u blizini sedišta FSB-a, pripadnici ruske garde postavili su kordon i obezbedili evakuaciju prolaznika.