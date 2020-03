NovostiOnline | 16. mart 2020. 22:33 | Komentara: 0

Od bankovnih izvoda do ličnih poruka, čak i mnogih zahteva za resetovanje lozinki, vaš Džimejl (gmail) račun obiluje ličnim podacima. Kada bi bilo ko nepoznat došao u njihov posed, mogao bi pristupiti i ostatku vašeg internet identiteta, piše „Si net“, prenosi „Kliks“.





Umesto da se samo nadate da hakeri neće izabrati baš vas, izdvojite 10 minuta i osigurajte svoj račun upravo sada.





1. KORISTITE JAČU LOZINKU





Svako je ponekad koristio istu staru lozinku koju je dobro zapamtio na više različitih mesta. Međutim, ponavljanje iste lozinke prava je pozivnica za hakere. Sve što je potrebno učiniti je pronaći slabu tačku na jednoj stranici i dokopati se vaše lozinke, a potom će pokušati njom pristupiti i raznim drugim stranicama.





Vreme je ojačajte svoju lozinku. Koristite unikatne, duge ili proizvoljno generisane lozinke za svaki račun koji imate. Pamćenje ovih lozinki je jednostavno kada koristite „pasvord menadžer“.





Kako biste promenili lozinku, idite na džimejl, u gornjem desnom uglu izaberite opciju Nalog, a zatim Security, kliknite na Password u delu Signing in to Google. Verifkujte svoju trenutnu lozinku, zatim upišite novu i kliknite Change.





2. VERIFIKACIJA U DVA KORAKA





Kada ova opcija nije aktivirana, hakerima je dovoljna samo vaša lozinka kako bi pristupili vašem Gugl nalogu, a tu spadaju i Jutjub, džimejl, Gugl pej… S verifikacijom u dva koraka, hakerima je potrebna vaša lozinka, ali i proizvoljno generisan šestocifreni broj koji se šalje na vaš mobilni telefon.





Sve postavke vrše se na odeljku Security u opciji 2-Step verification, gde možete izabrati metodu kojom ćete primati kod.





3. PROVERITE UNESENE METODE ZAŠTITE





Verovatno je prošlo mnogo vremena otkad ste se registrovali na Džimejl i možda ste od tada promenili broj telefona ili obrisali stari e-mejl koji ste nekad koristili, a koji je označen kao rezervni u slučaju da morate vratiti ukradeni račun. Zbog toga je pametno proveriti ove podatke, jer će Gugl upravo njih koristiti u slučaju da je nužno potvrditi vaš identitet.





U delu Recovery phone, Recovery email i Security question možete ažurirati podatke.





4. PROVERITE AKTIVNOST RAČUNA





Postoji mogućnost da je neki haker (ili bivša devojka ili momak) pristupio vašem računu, a da vi to ne znate. Kako biste ovo proverili, ulogujte se na račun i potražite dno strane. Videćete liniju na kojoj piše Last account activity.





Na kraju linije, kliknite na Details kako biste videli kada, kako i s koje lokacije je pristupljeno vašem računu. Ako uočite bilo kakvu sumnjivu aktivnost, kliknite na Sign out of all other Gmail web sessions i odmah promenite lozinku.





