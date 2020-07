V. M. | 08. jul 2020. 06:41 | Komentara: 0

NOVA vlada biće formirana najkasnije do 25. avgusta, a moguće je da se to dogodi i mnogo ranije.

To je najavio predsednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić, koji je rekao da će konsultacije o novom mandataru i sastavu Vlade početi 15. jula. Govoreći o mogućim ministrima, Vučić je kazao da ne deli ljude na stranačke i nestranačke, već na sposobne i nesposobne, vredne i lenje, poštene i nepoštene:

- To će biti glavni kriterijum. Biće značajnih promena zakona o Vladi i ministarstvima i biće iznenađenja. Nećemo upodobljavati ministarstva prema određenim političarima.

Vučić je kazao da je pred Srbijom teška jesen, kako u zdravstvenom, tako i u političkom i ekonomskom smislu. Kako je rekao, našoj zemlji "niko ništa neće nuditi, već će nas pritiskati da sve izgubimo":

- Putujem u Pariz, gde me u četvrtak čeka veoma važan susret sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom. Tražiću od njega da EU ima značajniju političku ulogu, razgovaraćemo o bilateralnim odnosima, a u petak imamo i virtuelni samit. U subotu uveče imam pripremnu večeru sa predsednikom Evropskog saveta Šarlom Mišelom, evropskim izaslanikom Miroslavom Lajčakom, šefom evropske diplomatije Đozepom Boreljom i Avdulahom Hotijem. U nedelju nas očekuje nastavak dijaloga.

Predsednik Srbije rekao je da 140 dana nijedan dan nije prošao bez uvredljivih tekstova na njegov račun u hrvatskim medijima:

- To me ne pogađa. Pogađaju me laži o umrlima od korone, o situaciji u Novom Pazaru. A to što Hrvati rade, ja razumem. Srbija je pre tri godine imala 40 odsto slabiju vojsku, a danas je značajno jača.

Odgovarajući na pitanje o primedbama nekih evroposlanika na izlaznost na izborima u Srbiji, kao i izostanak sličnih komentara na još nižu izlaznost u Hrvatskoj, Vučić je rekao:

- Nekim poslanicima EP pridaje se mnogo pažnje. Kažu da smo mi lagali da je izlaznost 50 odsto, a da je bila 49. Pa jeste, ali nakon ponovljenih izbora na velikom broju mesta, na kojima je izlaznost bila 26 odsto, iako je prethodno bila 52. Suštinski, izašlo je 50 odsto ljudi na glasanje, usred epidemije korone.









ZA PUTEVE 100 MILIONA EVRA

VUČIĆ je kazao da se za sve zemlje EU smanjuje procena rasta BDP, ali da je za Srbiju ostala na minus tri:

- Verujem da možemo da budemo još bolji od toga. Ali biće teško. Uložićemo 100 miliona evra u puteve. Nastavićemo sa velikim investicijama da podstaknemo rast. Molim ljude da što više troše u Srbiji.