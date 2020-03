V. M. | 21. mart 2020. 08:00 |

EVROPSKI komesar za trgovinu Fil Hogan objavio je juče da je Evropska komisija odlučila da četiri zemlje izuzme iz zabrane izvoza medicinske opreme izvan EU. Među, tim zemljama, međutim, nema nijedne države sa Balkana, pa ni Srbije.Zemlje EU sada smeju da izvezu medicinsku opremu u Norvešku, Island, Lihtenštajn i Švajcarsku, ali su zahtevi Srbije da zemlje kandidati u ovoj krizi dobiju isti tretman kao članice ostali neuslišeni. Ovakvu odluku EU mnogi su shvatili kao dodatno udaljavanje od balkanskih zemalja i prepuštanje inicijative i na ovom polju Kini.Šef diplomatije Ivica Dačić kaže, za "Novosti", da je ovo "još jedan dokaz licemerja briselske administracije, koja očigledno zemlje kandidate i naš region posmatra kao evropsku drugu ligu i ljude koji nisu vredni pomoći":- Za mene to nije iznenađenje jer je pandemija virusa korona brutalno ogolila činjenicu da je evropska solidarnost, što bi trebalo da bude temeljni princip EU, samo utopija.Na ovaj problem drugačije gleda Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Ona podseća da su dosad 54 vlade zaustavile izvoz medicinske opreme:- Zdravstvo ne spada u zajedničku politiku EU, otuda mehanizam autorizacije kod zemalja članica. U krizi svako vodi računa o sebi i da prvo obezbedi svoje potrebe. Jedino Kina sada ima mogućnosti i želi da snabdeva sve ostale, pa i zemlje Unije. Mi ćemo moći da iskoristimo neke druge stvari, poput fonda solidarnosti i neutrošenih sredstava iz IPA fondova.Upravo to je bila tema razgovora predsednika Aleksandra Vučića sa visokim predstavnikom EU za spoljnu politiku Đozepom Boreljom. Vučić je poručio da Srbija računa na pomoć EU u borbi protiv zaraze, kao i u otklanjanju njenih ekonomskih posledica.Borelj je rekao da EU čini sve da pomogne Srbiji, posebno u nabavci medicinske opreme. On je obavestio predsednika da evropske institucija pripremaju mogućnost da i zemlje u procesu pregovora imaju pristup sredstvima iz EU fonda solidarnosti, koja su sada na raspolaganju i u slučaju kriznih situacija u oblasti javnog zdravlja, a ne samo prirodnih nepogoda, kao što je to bilo ranije.MEĐU ključnim temama razgovora Borelja i Vučića bilo je i pitanje ekonomske pomoći Srbiji posle krize sa virusom korona. Predsednik Srbije je rekao da se nada da će naša zemlja imati isti tretman kao države članice i pristup različitim fondovima EU, koji bi pomogli oporavku srpske privrede.