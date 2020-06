S. ROVČANIN TOMKOVIĆ | 17. jun 2020. 08:30 | Komentara: 0

APSOLUTNO sam siguran da će svih 20 lista, ukoliko dobiju i promil više od nas, naći zajednički interes i formirati novu vladu. Njihovi programi se zasnivaju jedino na napadima na predsednika Aleksandra Vučića i SNS, i zato je sasvim jasno da će na ovim izborima biti 20 protiv jednog.

Ovako, u intervjuu za "Novosti", govori ministar finansija Siniša Mali, i dodaje da su izbori neizvesni i da će se o tome ko će sedeti u novoj vladi govoriti tek posle brojanja glasova.

* Očekujete li da će lista SNS sama formirati Vladu?

- Ne mogu to da vam kažem u ovom trenutku, imamo još nekoliko dana do izbora. Ne mogu da predvidim rezultat, ali mogu da kažem da pred narod izlazimo sa ozbiljnim ekonomskim programom - "Srbija 2025", i s rezultatima koje smo postigli. Želim da zahvalim građanima na poverenju koje su nam ukazali u prethodnim godinama. Srbija je bila zemlja bez perspektive, na rubu bankrota. Uz teške reforme koje je započeo predsednik Aleksandar Vučić, postigli smo rezultate. Spremni smo dočekali krizu izazvanu virusom korona. Izašli smo sa sveoubuhvatnim planom, plate radnicima u zdravstvu povećali za deset odsto, podelili jednokratnu pomoć penzionerima od 4.000 dinara, isplatili po 100 evra za 6.145.529 građana. Izbegli smo najgori scenario zahvaljujući stabilnosti naših finansija. Programom "Srbija 2025" želimo da investiramo 14 milijardi evra u auto-puteve, stanove za mlade bračne parove, turizam, vodovod, kanalizaciju... Za to nam treba podrška građana, kako bi prosečna plata do kraja 2025. bila 900 evra, a penzija 440 evra.

* Otkud sada toliko nepoverenje prema SPS?

- To je nešto što koalicioni partneri treba da reše između sebe. Ponavljam, ako svih tih 20 lista ima i jedan glas više, udružiće se i formirati Vladu.

* U prevodu, Dačić će ponovo promeniti stranu?

- Čekajte da vidimo kako će oni proći na izborima, kako ćemo mi. Kada se glasovi budu izbrojali, tada ćemo znati šta dalje, ali tih 13 sati u izbornom danu je ključno za razvoj Srbije. Od građana zavisi hoćemo li ići u budućnost ili prošlost, hoćemo li se baviti napadima na Vučića i njegovu porodicu, kao što radi većina, ili ćemo da govorimo o konkretnom programu. Kako će izgledati Vlada, videćemo posle izbora.

* Na čemu bazirate tu krilaticu koju provlačite kroz kampanju - 20 na jednog?

- Pogledajte njihove izjave. U nedelju sam bio na jednoj televiziji, pre mene i posle mene svoju stranku su predstavljali drugi učesnici na izborima, i svi su pričali samo o Vučiću i mržnji prema njemu. Svaka je lista usmerena ka tome. A Vučić je uložio toliko svoje vizije i energije da Srbija dođe do toga da je poštovana od Istoka i Zapada, da joj ekonomija bude jaka. U prethodnim vremenima su bila različita obećanja, ali neispunjena. Vučić je rekao da ćemo posle teških reformi imati prosečnu platu 500 evra. U to niko nije verovao, a u decembru prošle godine smo već prešli tu granicu od 500 evra. Nismo obećavali 1.000 evra, rekli smo da možemo 100 evra, to smo isplatili. U auto-put "Miloš Veliki" niko nije verovao, pa smo ga izgradili. Stopa nezaposlenosti je prošle godine bila 12,9 odsto, a u prvom kvartalu ove godine je 9,7 odsto. Srbija je izašla iz krize skoro neokrnjena. Naši ciljevi se vezuju za plate i penzije, a koji je njihov program osim da je lepo napadati njegovu decu.

* Koliko ministara iz Vlade će zadržati mesta i u novom timu i da li ćete vi biti novi premijer?

- Neverovatno je koliko se ljudi bavi tim pitanjem. To je važna stvar, ali pred izbore potpuno irelevantna. Vladu čini jedan tim, mislim da je Ana bila pravi lider. Svako od nas je doprineo dobrim rezultatima, a nadam se da sam i ja dao neki svoj doprinos.

* Šta biste sad, kada ističe mandat, uradili drugačije?

- Iskren da budem, i ne mnogo toga. Mnoge dobre stvari smo uradili i po pitanju kreditnog rejtinga i stabilnosti budžeta. Kruna rada Vlade, osim auto-puteva i ulaganja, bila je borba protiv virusa korona. Borili smo se za živote i uspeli zbog ulaganja u bolnice, a drugi front se odnosio na ekonomiju. Država je reagovala odlično. Pomažemo privatnicima s tri minimalne zarade za 1.050.000 radnika, što im je pomoglo da prežive. To je kruna našeg rada, pokazali smo da smo jaki kada je kriza. Mislim da su građani Srbije osetili koliko smo uradili. Važno je da možete dobro da se pokažete kada je kriza.



PDV VEĆI ZA ČETIRI MILIJARDE

* PLAŠITE li se da će, kada 7. jula isplatite treći minimalac, uslediti otkazi?

- Čak 235.000 kompanija koje su se prijavile za pomoć je preuzelo obavezu da ne mogu da otpuštaju zaposlene do oktobra. Sigurno u narednih nekoliko meseci taj scenario nećete videti. Ohrabruje me da smo 15. juna imali uplatu domaćeg PDV četiri milijarde više priliva nego što smo očekivali. Vidi se da se ekonomija zahuktava. Prošlog meseca je zahtev za povraćaj PDV bio 17 milijardi, a ovog meseca je 22 milijarde. To znači da se za toliko njihova poslovna aktivnost povećala. Imamo i jeftine kredite Fonda za razvoj i garantnu šemu preko poslovnih banaka. To preduzeća uveliko koriste. Ne očekujem pogoršanje, ne vidim razlog za to.

BOJKOT JE PASE

* DEO opozcije vas optužuje za nefer izbore, pa će ih bojkotovati. Da li će to dovesti u pitanje njihovu legitimnost?

- Ta priča je već pase, pogotovo u uslovima kada imate 21 listu nema govora o bilo kakvoj nelegitimnosti. Ako je neko rešio da ne učestvuje na izborima, to najbolje govori o njegovoj politici. Ukoliko vi za četiri godine ne možete da napravite svoj program i ne možete da smognete hrabrosti da izađete pred građane, onda je pitanje da li oni bojkotuju, jer su izbori, kako kažu, nelegitimni, ili tako žele da prikriju da nemaju nikakvu podršku građana. Izbori su demokratski, to će biti dan demokratije i pozivam sve da izađu.