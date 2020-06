V. MIJATOVIĆ | 15. jun 2020. 10:00 | Komentara: 0

U VAŽNOM trenutku, u kakvom se Srbija danas nalazi, možda i pred istorijskom prekretnicom, kada govorimo o konačnom ekonomskom oporavku naše države, potpuno je nevažno kako i da li sebe neko vidi na funkciji. Za listu Aleksandra Vučića je najvažnije da ostvari pobedu rezultatom 50% plus jedan glas, kako bismo realizovali program "Srbija 2025". Za mene samo to ima smisla i to će mi biti najveći uspeh, da svojim radom doprinesem toj pobedi. Do tada, rekao sam više puta, ponoviću i sada, spremati ražanj dok je zec još u šumi nema smisla.

Ovako, na pitanje da li sebe vidi na premijerskoj funkciji, što se sve češće pominje u javnosti, odgovara ministar poljoprivrede i funkcioner SNS Branislav Nedimović.

On kaže da je naprednjacima uvek potrebna nova energija i da su zato na listi SNS, na prvih 20 mesta, mladi i novi ljudi:

- Jednostavno u određenom momentu dostignete maksimum svog rada, a za visoke ciljeve stvaramo novu snagu i novu energiju, sve iz samo jednog razloga, da Srbija uspe. Toga su svi svesni i zato svi to podržavaju. Tako vam se ponašaju i najbolji svetski fudbalski klubovi, stalno menjaju igrače, dolaze novi i mladi, zašto bismo mi radili drugačije. A kada govorimo o ulogama na terenu, selektor pobedničke ekipe bira tim, a to je Vučić.

VEĆE SUBVENCIJE * DA li će subvencije poljoprivrednicima biti povećane sledeće godine?

- Za nekoliko godina povećali smo budžet za dva i po puta, sa 19 na 42 milijarde dinara. Ne postoji apsolutno niti jedan segment u poljoprivredi koji ne subvencionišemo i to u daleko većim iznosima nego što to rade i zemlje EU. Država gleda na agrar kao na strateški prioritet i u godinama pred nama i te kako će povećavati podršku.

* Koliko je uopšte realno da SNS osvoji manje od 50 odsto? Da li je ta teza plasirana s namerom da se mobilizuje biračko telo?

- Najgoru stvar koju na putu do pobede možete da uradite je da je proglasite pre nego što je trka i završena. Takve pobede su po pravilu najteže. Bez teškog i istrajnog rada do samog cilja, nema pobede. Narod vas ne bira zato što vičete da ste najbolji ili da ste pobednik, već zato što ste vredno radili, postigli rezultate i pomogli tom istom narodu da bolje živi. To je naša snaga, čist trud, rad i rezultat. Zato ćemo i sada učiniti sve da ostvarimo apsolutnu pobedu.

* Može li bojkot, u slučaju da izlaznost padne ispod 50 odsto, da delegitimizuje očekivanu pobedu naprednjaka, kao i same izbore?

- Bojkot je kratko rečeno - ispričana priča. Spala knjiga na dva slova, kaže naš narod. Čak ni prvobitni broj stranaka koji se zalagao za bojkot nije mogao da dovede u pitanje legitimitet, a kamoli ova preostala grupica pojedinaca. Kada nemate politiku, program ili još gore podršku birača, onda tražite alibi u vidu bojkota, želeći da pobegnete od realnosti. Zato je 21. jun dan istine za bojkotaše, a to je poraz.

* Da li su optužbe na račun SPS deo kampanje da se umanji rezultat socijalista ili posledica dubljeg neslaganja?

- Ne bih komentarisao SPS. Samo izbori su prava mera svih nas. Tu će se videti ko je ko. Sa strane SNS ću reći samo da smo uvek bili čista srca prema njima, a oni nek sebe zapitaju da li je i kod njih tako bilo.

* Šef IO SNS Darko Glišić rekao je da će se preispitati mesto SPS u budućoj vladi. Kakav je vaš stav?

- Darko je sve rekao. Potpisao bih svaku njegovu reč.

* Zašto bi birači trebalo da glasaju baš za vas?

- Za razliku od prethodnih vlasti, koje su se hvalile sa deset ili dvadeset kilometara auto-puta za četiri godine, pod punom odgovornošću mogu da kažem da je SNS na čelu sa Vučićem ostvario rezultate i dela za istoriju. Čuveni Koridor 10 koji se decenijama gradio tj. propadao, da budem tačniji, završen je i sa nama izgrađen u najmoderniju saobraćajnicu koja stoji rame uz rame sa drugim evropskim koridorima. Izgradili smo potpuno nove auto-puteve poput "Miloša Velikog". Spremamo radove za izgradnju auto-puta "Vožd Karađorđe". Gradimo pruge za brzine veće od 200 km na sat. Izgrađen je Klinički centar u Nišu, završavamo i potpunu obnovu KC Beograd, kao i niz drugih bolnica. Svake godine beležimo rekorde, kako po rastu BDP, tako i u stranim investicijama. Sada imamo i jasan program koji se zove "Srbija 2025" sa alatima za realizaciju, kao i 14 milijardi evra spremnih za ulaganje u kompletnu infrastrukturu, zdravstvo, obrazovanje... Njegovo sprovođenje će našim građanima do kraja 2025. godine obezbediti prosečnu platu od 900 evra i penzije od 440 evra.