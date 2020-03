S. J. M. | 19. mart 2020. 08:37 | Komentara: 0

SUĐENjE Nedeljku Grboviću (47), optuženom za ubistvo navijača Rada Aleksandra Savkovića (27) ispred beogradskog kluba "Nana" decembra 2017. godine, odloženo je juče u Višem sudu u Beogradu, kako bi se veštak neuropsihijatar upoznao sa njegovom dopunjenom odbranom.Veštak je obavio psihijatrijsko veštačenje Grbovića nakon njegovog hapšenja, ali je on kasnije, tokom istrage i suđenja, dopunjavao svoju odbranu. Branilac optuženog advokat Vanja Gajić je predložio da se veštak izjasni o uračunljivosti njegovog klijenta, tačnije o tome da li je u vreme ubistva bio u stanju jake razdraženosti, a to ne može da učini ukoliko nema uvid u sve podatke. Takođe je zatražio i da veštak ponovo razgovara sa Grbovićem, jer je prethodni razgovor vođen pre dve godine. Sudija je sve to odobrio, uz obrazloženje da će tako veštak dobiti kompletnu sliku o njegovom psihičkom stanju, i tako dao potpuni nalaz.Inače, neuropsihijatar je u svom prvom izveštaju naveo da Grbović nema duševnih bolesti i da je u noći ubistva bio u stanju povišene emocionalne napetosti, zbog čega nije mogao u potpunosti da shvati ono što je učinio. Takođe je naveo i da ta njegova emocionalna napetost nije bitno uticala na njegovo ponašanje.Na jučerašnji glavni pretres, zbog zatvorenih granica, nisu došli svedoci Sanja Bojić i Miloš Lukovac, koji žive u Crnoj Gori. Takođe, u sudu se nisu pojavili ni veštaci sudske medicine.SAVKOVIĆ je ubijen 17. decembra 2017. godine, a nekoliko dana kasnije je uhapšen Grbović, koji je u klubu radio kao obezbeđenje i od tada je u pritvoru. On je na suđenju priznao da je pucao u Savkovića, ali je rekao da je to učinio jer se uplašio da će Savković ubiti njega i njegovog sina, koji je u "Nani" radio kao konobar.