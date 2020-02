Lj. P./Novosti Online | 25. februar 2020. 17:40 |

NOVOSAĐANIN Goran Janković (38), otužen za trostruko ubistvo, danas u popodnevnim satima je, kako nezvanično saznajemo, izvršio samoubistvo.

U Upravi za ozvršenje krivičnih sankcija „Novostima“ je potvrđeno da je pritvoreno lice J.G. počinio samoubistvo, vešanjem u sobi u kojoj je bio smešten. Okružni zatvor je kažu u Upravi, postupio u skladu sa zakonom i o tome odmah obavestio policiju koja je obavila uviđaj, nadležno tužilaštvo i sud.

- Pritvoreno lice je samoubistvo počinilo u sobi u kojoj je bio smešten – kažu u Upravi. - U trenutku kada je sebi oduzeo život, drugo lice koje je takođe u toj sobi je bilo na šetnji.

U Služi hitne pomoći saznajemo da je lekarska ekipa intervenisala u 15.40 časova, pokupali su reanimaciju, ali bezuspešno i mogli su samo da konstatuju smrt.



On je optužen za ubistvo supruge Mirjane (32), i njenih roditelja, majke Nade (57) i oca Branislava Pajića (57), u njihovoj porodičnoj kući u novosadskom naselju Telep. Zločin se dogodio 24. maja 2019. godine.

Jankoviću je za 25. mart bilo zakazano suđenje u Višem sudu u Novom Sadu, a na pripremnom ročištu održanom 3. februara ove godine, on je prihvatio optužnicu kojom mu se na teret stavlja teško ubistvo. On se u pritvoru Okružnog zatvora u Novom Sadu nalazio od 27. maja 2019. godine kada je uhapšen na starom brodu usidrenom na Ribarskom ostrvu. Prethodno se nekoliko dana sakrivao od policije, a navodno je planirao bekstvo preko granice, te ja za njim bila raspisana poternica.

Podsećamo, Janković se sumnjiči da je tog 24. maja u jutarnjim satima u Ulici Petefi Šandora 156b u novosadskom naslju Telep, usmrtio suprugu Mirjanu, koja se kod roditelj sklonila nakon što je 11. maja policiji podnela prijavu protiv Gorana zbog nasilja u porodici. Sa sobom je povelu i dvojicu njihovih sinova.

Uprkos zabrani prilaska i komuniciranja, on je to jutro, posle večeri provedene u jednoj kafani u Adicama, naselju u kojem su on i Mirjana živeli sa decom, došao do kuće ženinih roditelja da joj se, kako je navodno rekao, osveti zato što ga je prijavila policiji za nasilje u porodici i sa sobom odvela i sinove.

Janković je kako saznajemo, priznao da je tasta i taštu ubio čekićem, a da je Mirjanu najpre tukao i davio i da je na njoj iskalio sav bes. Zločin koji je potresao Srbiju, dogodio se naočigled njegovih i Mirjaninih maloletnih sinova.