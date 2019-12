J.Ć./Novosti online | 17. decembar 2019. 10:38 |

Protiv 37-godišnjeg muškarca koji je 15. decembra na Trgu kralja Aleksandra u Nišu napao i pretukao dve žene stare 78 i 69 godina, podneta je prekršajna prijava.





On je šetajući psa ujutru oko 10.00 sati fizički i verbalno napao dve starije žene koje su mu navodno prebacile zbog toga što psa šeta bez korpe.







Kako piše Kurir, muškarac je dve gospođe nokautirao pesnicama, udarao ih u glavu i šutirao u stomak.





Gordana Ristić (78), jedna od napadnutih žena kaže da je sve bilo strašno.





Taj čovek ih je, kako tvrdi ona, nokautirao pesnicama, a nije se zaustavao ni kad su obe ležale na zemlji isprebijane, već je njoj oteo torbu sa upakovanim jednim rebrom, malo salame i hlebom i to dao svom psu da pojede.





Policiji je prijavljen slučaj, a ceo incident su snimile kamere s obližnjih lokala.



- Po izlasku iz pekare, blizu mene bila je jedna gospođa koja je zamerila momku što njegov pas nema zaštitnu korpu na njušci. Ja sam to videla i nekako prećutno se složila s tim jer je pas izgledao stvarno krvoločno. Ne znam koje je rase, ali je bio stvarno veliki, kao za borbe. Odmah nakon toga taj momak se okrenuo i počeo da udara gospođu i mene. Njoj su od udarca u glavu spale naočare, a mene je udario u glavu tako da sam pala. Na zemlji je bila i ova gospođa. Onda me je jako šutnuo nogom u stomak, bilo je strašno - priča Ristićeva.





PROČITAJTE JOŠ: ZVONIO KAO POŠTAR: Uhapšen 32-godišnjak zbog sumnje da je brutalno prebio staricu





Ovom nasilniku to nije bilo malo, nego je nastavio sa torturom dveju gospođa.



- Dok smo ležale nas dve, on je otvorio moju torbu u kojoj su bili zapakovani jedno rebro, malo salame i hleb. „Evo, kad nema korpu, sad će da vam sve ovo pojede iz kese!“ To nam je poručio, i pas je nešto pojeo i onda je čovek otišao odatle - priča ova Nišlijka, koja kaže da joj se tako nešto nikada nije dogodilo.





Ona dodaje da nema vidljive povrede na telu i glavi, ali je preživela ogroman stres.





U polic ij i kažu da su po pozivu odmah reagovali i da su nakon napada razgovarali sa ženama, te da su istog dana pronašli i muškarca za koga sumnjaju da ih je napao.





O događaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Nišu koje se izjasnilo da se protiv muškarca podnese prekršajna prijava za prekršaj vređanje, vršenje nasilja, pretnja ili tuča, Zakona o javnom redu i miru - dodaju u policiji.