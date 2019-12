Novosti online/ Agencije | 18. decembar 2019. 11:17 > 12:46 | Komentara: 0

OBRENOVAC - Deonica autoputa "Miloš Veliki" Surčin - Obrenovca duga 17,6 kilometara otvorena je danas u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, čime je kompletiran autoput od Beograda do Čačka u dužini od 120 kilometara.





Završetkom i tog dela autoputa "Miloš Veliki" od Beograda do Čačka će moći da se stigne za oko sat vremena.





Vučić je obilazeći novi autoput i veliki most kod Obrenovca na Savi i Kolubari, u razgovoru sa predstavnicima kineske kompanije C C C C, koja je angažovana i na gradnji deonice od Preljine do Požege, dobio obećanje direktora Džang Sjaojuena da će taj autoput biti završen do kraja 2021. godine.





Predsednik je rekao da će građani za tačno dve godine ići autoputem od Beograda do Požege i da se građani više neće mučiti vožnjom kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru.





Vučić je istakao da će Čačak i okolna mesta "procvetati" i u šali rekao direktoru Puteva Srbije Zoranu Drobnjaku - "to si ti Drobnjak sve nameštao za Čačak".





Kazao je, takođe, da će 28. decembra biti predstavljen plan za razvoj koji neće biti samo spisak lepih želja.





"To će biti plan sa veoma snažnom reformskom agendom za rast od šest i više odsto do 2025. godine. Želimo da budemo prvi u Evropi po stopi privrednog rasta".





Vučić se osvrnuo i na to što su pojedini,kako kaže, govorili da je sve što on priča samo fatamorgana i pozvao ih da sada dođu na autoput i sami se uvere da li je u pitanju fatamorgana.



Kako je rekao, Kinezi su stekli ogroman kredit kod nas, jer prihvataju ono što drugih neće, a sklanjaju se kada se neki drugi tuku, kada misle da u pitanju laka zarada.





Vučić je kazao da će taj autoput do Požege biti, kako on kaže, velika stvar, u jer će se završiti taman u vreme kada njemu ističe mandat.





"Mogu onda ponosno da odem", dodao je predsednik Srbije.







Predsednika Srbije je na mestu otvaranja autoputa dočekao veliki broj građana, a otvaranju prisustvuju i premijerka Ana Branbić, srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik, ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović, ambasadorka Kine Čen Bo.



Predsednik je i na zvaničnom instagram profilu "BudućnostSrbijeav" čestitao građanima Srbije otvaranje deonice Surčin - Obrenovac i zahvalio radnicima koji su bili angažovani na izgradnji tog puta.



"Hvala vrednim radnicima, koji su uradili veliki posao za našu zemlju, hvala im na borbenosti i čestitam im na borbenosti i čestitam svim građanima Srbije otvaranje Surčin - Obrenovac. Beograd - Čačak stizaće se za sat vremena, to je ono što smo sanjali decenijama", poručio je Vučić uz fotografije današnjeg obilaska puta.





DEONICA DUGA 17,6 KILOMETARA





Deonica je duga 17,6 kilometara i povezaće auto-putem ceo potez od Beograda do Čačka od 120 kilometara.

Novi autoput ima ukupno 12 mostovskih konstrukcija, raspona od 11 do 1.581 metra, kao i dve velike petlje Surčin i Obrenovac.





Najveći most kod Obrenovca dužine 1.581 metar i širine 29 metara, na ušću Kolubare u Savu, urađen je sa 27 stubova i 33 raspona, a ugrađeno je 88.000 kubika betona i više od 11.500 tona aramature.





Takođe, u trasu autoputa od Surčina do Obrenovca ugrađeno je više od 2,7 miliona kubika peska i oko 190.000 tona asfalta.







Veliki most kod Obrenovca sastoji se od južnog i severnog pristupnog mosta, kao i glavnog mosta koji je građen sistemom "krletke", što podrazumeva istovremenu izgradnju pristupnih mostova i spajanje prema glavnom rasponu koji je dugačak 185 metara.





Raspon između stubova na mostu je 275 metara.





Taj most je u junu ove godine spojio surčinsku i obrenovačku stranu, to jest obale Boljevaca i Bariča.





Inače, na tom mestu se nalazi i najveći plovni put Save u širini od 150 metara.





Otvaranjem autoputa od Surčina do Obrenovca, autoput "Miloš Veliki" će preko Surčinske petlje biti povezan sa Koridorom 10 i Beogradom.





Deonica je podeljena na pet sektora: pored izgradnje mosta, podrazumeva nadzvožnjak preko pruge Ostružnica - Batajnica, kao i dve petlje Surčin i Obrenovac.





Petlja Surčin povezuje novu trasu autoputa sa obilaznicom oko Beograda odnosno budućim putem od Novog Beograda do Surčina, to jest od Vojvođanske ulice i Bulevara Jurija Gagarina.





Surčinska petlja spaja autoputput E-75 sa autoputem E-763 (Miloš Veliki) odnosno putne koridore 10 i 11.





Ta petlja nalazi se otprilike između petlje Dobanovci i ostružničkog mosta, tako da će vozači moći do petlje Surčin da dođu sa južne strane preko Ostružnice, a sa severne od Dobanovaca.





Obrenovačka petlja je nešto manja od surčinske, a sastoji se od dve mostovske konstrukcije odnosno dva nadvožnjaka i predstavlja vezu Koridora 11 sa Obrenovcem i okolnim mestima.



Radovi su zvanično otvoreni u martu 2017. godine, a ugovorom je predviđeno da cela deonica Surčin - Obrenovac bude gotova do 5. januara 2020. Vrednost radova je 233,67 miliona dolara.





Putevi Srbije su investitor, a projekat se finansira iz zajma Eksim banke Kine.





Projekat izgradnje autoputa Surčin-Obrenovac podrazumeva izgradnju četiri vozne i dve zaustavne trake, u ukupnoj širini od 29 metara.





Glavni izvođač je kineska kompanija C hina Communications Construction , čija je ćerka firma C hina Road and Bridge Corporation (CRBC) gradila i Pupinov most na Dunavu između Zemuna i Borče.





Zajedno sa već otvorenim deonicama: Obrenovac-Ub, Lajkovac-Ljig, Ub-Lajkovac i Ljig-Preljina činiće autoput od Beograda do Preljine kod Čačka u dužini oko 120 kilometara.





Očekuje se da u martu 2020. počnu i radovi na spajanju Novog Beograda sa Surčinom odnosno pravljenju gradskog autoputa u dužini od 7,9 kilometara.





Pored toga, na trasi Koridora 11 prema Crnoj Gori, do kraja 2021. trebalo bi da bude završena i deonica od Čačka do Požege.





Najavljeno je da bi ugovor za nastavak gradnje autoputa od Požege do Duge Poljane mogao da bude potpisan tokom 2020. i onda bi ostalo još poslednji deo autoputa do Boljara na granici sa Crnom Gorom.







VUČIĆ: ŽELIMO BRZU PRUGU DO NIŠA, POTREBAN NOVAC





Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas da bi želeo da do Niša bude izrgađena brza pruga, kao što će biti izgrađena do Subotice i dodao da je to jedina dilema koja ostaje oko infrastrukturnih planova, zbog cene.





"Sve je jasno za prugu Niš-Preševo i Dimitrovgrad, tamo će biti pruga za brzinu od 120 kilometara. Za brzu prugu do Niša, koja bi išla na veću brzinu skače dramatično cena za 800 miliona“, rekao je on.