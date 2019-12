Novosti online | 16. decembar 2019. 15:54 |

Rano jutros Srbija je iz budžeta isplatila tačno 21,99 miliona evra na osnovu zajmova koje su premijeri Josipa Broza Tita uzimali od svetskih kreditora tokom sedamdesetih i osamdesetih godina, saznaje Telegraf Biznis.





Od toga, 17,87 miliona evra odnosi se na glavnicu, dok se 4,12 miliona evra odnosi na kamatu.





Reč je o otplati obaveza po reprogramiranim dugovima nastalim sedamdesetih i osamdesetih godina dvadesetog veka, odnosno obavezi prema Svetskoj banci, koja je dospela na naplatu još juče, 15. decembra 2019. godine (po Konsolidacionom zajmu B), ali je dug isplaćen jutros s obzirom na to da je juče bila nedelja.



Ove informacije potvrđene su za naš portal i iz Narodne banke Srbije iz koje su nam naveli da će se periodu od 2020. do 2024. godine, godišnje otplaćivati oko 213 miliona evra, dok će se od 2025. godine godišnje otplaćivati oko 86 miliona evra.