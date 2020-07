Novosti Online | 06. jul 2020. 17:40 | Komentara: 0

PULMOLOG Branimir Nestorović naglasio je da ljudi ne treba da paniče i testiraju se bez potrebe jer stvaraju rizik da se zaraze.- Ima sve više i više zaraženih i to ljude zbunjuje - a zaražen nije isto što i bolestan - rekao je dr Nestorović.- Ljudi preko 70 godina su i dalje najrizičnija grupa kada je u pitanju smrtnost. Broj onih koji su pozitivni, a nemaju upalu pluća mnogo je veći nego što pokazuje statistika - dodao je on i rekao da je oslabio indeks prenosivosti.- Virus kao virus nije oslabio, to je isti virus, ali je oslabio njegov indeks prenosivosti. Taj indeks je ispod jedinice svuda u Evropi - objasnio je pulmolog Branimir Nestorović.- Sada je leto, ljudi su više napolju, ređe dolaze u kontakt, vitamin D i šetnja utiču na jačanje imuniteta. Ima više zaraženih, ali sa blagim simptomima - rekao je on.- Epidemija neće moći da se završi dok ljudi ne steknu taj kolektivni imunitet, a nova istraživanja pokazuju da je taj kolektivni imunitet blizu - dodao je dr Nestorović.On je kazao da, gledajući kako su prošle druge zemlje za koje se smatra da su se dobro izborile sa epidemijom, kao Nemačka, Srbija dobro prolazi, čak i sa gorim scenarijom od trenutnom.Ipak, kako je rekao, situacija u Novom Pazaru je "dramatičnija nego što se mislilo da će biti".- Ljudima izgleda kao da smo na početku, ali mislim da će do sredine jula sve da prođe - naglasio je dr Nestorović.On je objasnio da ni pozitivan test ne mora da znači da je neko zaražen konkretno virusom kovid 19.- Test nije sasvim specifičan za ovaj virus, PCR test pokazuje da ste vi bolesni od nekog virusa koja pripada korona virusima, vi možete imati neku od drugih infekcija, a da budete pozitivni. Moguće je da se korona preklopila i sa nekim drugim virusom - rekao je dr Nestorović.Pulmolog je dodao da recimo deca mogu da prenesu virus odraslima u okolini jer su oni izloženiji različitim virusima koji sada kruže, kao što je virus gripa.On je naglasio da je loša i navala na testiranje.- Nastala je psihoza, čak i kad odete da se testirate, dok čekate možete da se zarazite. Dakle, na testiranje, kao i na početku, treba da idu oni koji imaju temperaturu preko 38 i otežano disanje - rekao je dr Nestorović.(Prva TV)