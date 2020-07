Tanjug | 04. jul 2020. 22:06 | Komentara: 0

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić nada se da će se rezultati mera koje su nedavno donete zbog širenja korona virusa, biti vidljivi u narednih sedam do deset dana, ali je dodao i da se razmatraju sve mere, uključujući i zatvaranje prestonice.





- Imamo žarište u mnogim gradovima, procena je da zatvaranje Beograda ne bi dalo dobre rezultate u ovom trenutku. Najvažnije je koncentrisati se na trenutne važeće mere. One su jednostavne, ali ih treba pod obavezno sprovoditi - rekao je Radojičić za TV B92.Kako kaže, u ovom trenutku su najvažnije tri stvari, a to su maske, fizička distanca i bez okupljanja, odnosno sa što opreznijim druženjima, kod mladih ljudi posebno.- Tražimo balans između privrede, trenutne situacije, zdravlja i svesti ljudi i na osnovu svih tih faktora procena je da su ove mere zasada obećavajuće - pojasnio je Radojičić.Radojičić je precizirao i da su troslojne perive maske najefikasnije, i da će one pre ili kasnije, biti obavezne i zameniće trenutno najrasprostranjenije hirurške.On je dodao da ugostiteljski objekti u zatvorenom prostoru posle 23 sata prestaju sa radom, a to su i kafići, restorani, klubovi, restorani brze hrane i slično.- Pratićemo svakodnevno situaciju i ukoliko vidimo da ove mere ne donose rezultate, one će biti pooštrene, što će značiti da će se povećavati granica od kada ne rade objekti i ograničiti rad firmi i raznih uslužnih delatnosti - naveo je gradonačelnik.Prema njegovim rečima, na početku je uređen rebalans gradskog budžeta i stopirana su veća novčana davanja koja su bila upućena za dalji razvoj prestonice.- Čekamo dalji tok razvoja situacije, ali u zavisnosti od toga pravićemo novi rebalans i ravnotežu kako ne bismo stopirali razvoj Beograda ili možda da ga malo usporimo kako bi kada se stanje normalizuje što brže vratili tamo gde smo stali - naveo je Radojičić.Osvrnuo se i na današnji presek broja obolelih i umrlih u poslednja 24 sata i rekao da je broj od osam umrlih veliki i da je to veoma potresno za celu naciju.Dodao je da je, međutim, veoma zadovoljan funkcionisanjem zdravstvenog sistema u ovim nesvakidašnjim okolnostima.- Povećavaju se kapaciteti i spremaju se objekti kao što je Arena, koja će biti bolnica za pacijente. Ona se sprema da bismo bili korak ispred korone i sprečili dalje nepovoljnosti, jer se epidemija ođednom razbuktala, a tim merama je gasimo - smatra gradonacelnik.Ocenjuje da će, ukoliko se ne pronađena vakcina, epidemija trajati od godinu i po do dve godine, sa još uvek nedefinisanim scenarijom.Radojičić je podsetio da je na početku bilo pretpostavke da je neminovno da oboli do 70 odsto nacije, što znači da je moguće da se to zaista i dogodi.- Važno je da ukoliko dostignemo kolektivni imunitet u nekom razumnom periodu, a ne opteretimo zdravstveni sistem i nemamo veliki broj pacijenata sa teškom kliničkom slikom, ulazimo u mirniju fazu borbe sa virusom - rekao je Radojičić.