ČETIRI mere koje je Vlada Republike Srbije usvojila za Beograd, posle uvođenja vanredne situacije, stupile su danas na snagu. To su poslednje u nizu mera u gradovima u kojima je proglašena vanredna situacija.Mere podrazumevaju da svi ugostiteljski objekti na teritoriji Beograda ne rade od 23 do 6 sati, u gradskom i međugradskom prevozu obavezno je nošenje zaštitnih maski, u svim zatvorenim prostorijama dozvoljen je boravak najviše stotinu ljudi i obavezan razmak od metar i po, na otvorenom prostoru dozvoljeno je 500 ljudi takođe uz poštovanje razmaka od metar i po, a poslednja mera je da je u svim javnim objektima obavezno nošenje zaštitnih maski uz obavezno rastojanje metar i po.Do sada je bila preporuka za nošenje maski, a kaznene odredbe za nepoštovanje te mere stupaju na snagu u ponedeljak.Uredbom Vlade Srbije, pojedine mere za suzbijanje širenja virusa korona u mestima gde je zbog epidemiološke situacije proglašena vanredna situacija, postale su obavezne u Novom Pazaru, Kragujevcu, Vranju i Tutinu. Vanredna situacija proglašena je i u Ivanjici, Arilju, Čačku i Šapcu.Od jutros u 6 časova, u Šapcu je zabranjeno okupljanje više od 100 ljudi u zatvorenom prostoru i više od 500 ljudi napolju, dok ugostiteljski objekti i noćni klubovi neće raditi od 23 časa do 6 sati. Vanredna situacija u ovom gradu proglašena je juče.U kovid ambulanti u Šapcu prekjuče je pregledano 162 pacijenta sa simptomima korona virusa. Prekjuče je urađeno i 70 testova čiji rezultati se očekuju danas.Bašte ugostiteljskih objekata radiće do 23 sata, uz obavezni razmak od metar i po između gostiju, odnosno dva metra između stolova.Svi koji se okupljaju u manjem broju, moraju držati distancu od jedan i po metar, a na manjem rastojanju moraju nositi zaštitnu masku. U svim zatvorenim prostorijama, bez izuzetaka, obavezno je nošenje zaštitnih maski i poštovanje rastojanja od jednog i po metra.Maske bilo kog tipa obavezne su u javnom prevozu, a uvodi se i kazna od 5.000 dinara za one koji ne poštuju tu meru.Prvi grad u Srbiji koji se odlučio na uvođenje vanredne situacije bio je Novi Pazar, u četvrtak, 25. juna.U prethodna 24 časa u Opštoj bolnici u Novom Pazaru preminule su dve osobe, primljeno je 13 novih pacijenata, pa je tako sada u regionalnoj bolnici koja od juče zbrinjava i pacijente iz Sjenice i Tutina, ukupno 209 hospitalizovanih. U respiratornoj jedinici nalazi se 10 pacijenata, od kojih je troje na respiratoru, a od danas radi i respiratorna jedinica sa 28 respiratora.Razbuktavanju epidemije prethodila su i dva verska praznika Ramazan i Bajram, koji se obelažavaju u nešto širem krugu ljudi.Prema navodima struke, pacijenti su dolazili već sa "zapuštenim" simptomima po lekarsku pomoć, zbog čega je lečenje dodatno otežano.Foto: TanjugPrema merama donetim od uvođenja vanredne situacije, zabranjena je nargila, više od pet osoba u javnom prostoru, a ugostiteljskim objektima je određeno radno vreme od 7 do 19 časova i u njima se mora držati distanca od dva metra. Za jednim stolom, mogu sedeti samo dve osobe, a i za goste i za zaposlene obavezna je zaštitna oprema, odnosno maske i rukavice. Takođe, osim nargila zabranjeno je i organizovanje porodičnih okupljanja. Naložena je intenzivirana dezinfekcija javnih površina u blizini zdravstvenih ustanova i najprometnijih ulica i da se ustanovama i institucijama obezbedi neophodna oprema kako bi normalno funkcionisale. Krizni štab je preporučio i verskim zajednicama da svoj rad usklade u cilju zaštite zdravlja vernika i njihovih službenika.Dan kasnije vanredna situacija je proglašena je i u Tutinu, čiji se stanovnici testiraju pri Zavodu za javno zdravlje Novi Pazar.Mere su slične kao u Novom Pazaru - bez nargile, sa ograničenim radom ugostiteljskih objekata, sat duže - do 20 časova, zatim za stolom najviše dve osobe i distanca od dva metra, obavezno nošenje zaštite i za ugostitelje i za goste, zabranjena organizacija svečanosti, naređeno je pojačano čišćenje javnih površina i odnošenje smeća, kao i dezinfekciju prostora oko Doma zdravlja i Doma mentalno ometenih u razvoju.Preporučeno je verskim zajednicama da se organizuju tako da zaštite zdravlje vernika i verskih službenika, a opštinskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama da organizuju svoj rad sa što manje radnika, kao i nošenje zaštitnih maski, rukavica i vršenje dezinfekcije, a kontrolu sprovođenja ovih naredbi vršiće Odeljenje za inspekcijske poslove u saradnji sa pripadnicima MUP-a.Vanredna situacija je proglašena 27. juna i u Kragujevcu.U danu proglašenja bilo je registrovano oko 200 ukupno inficiranih građana, a od čega je 68 bilo registrovano u prvom naletu. Svi oboleli su uzrasta od 17 do 35 godina, a zabeležena su tek dva slučaja starijih od navedenih godina.Prema poslednjim podacima, u Kragujevcu je ukupno 300 obolelih. Prati ga i povećanje broja zaraženih u obližnjem Kniću, koji je dugo uspešno odolevao zarazi.Foto: N. SkenderijaNa teritoriji grada Kragujevca zabranjeno je okupljanje i na otvorenom i u zatvorenom prostoru više od pet osoba, ukoliko nije moguće obezbediti fizičko rastojanje od dva metra i odgovarajuće mere lične zaštite. Zabranjeno je organizovanje svečanosti, sportskih i drugih manifestacija. Ugostiteljski objekti radiće od 7 do 20 časova. Zabranjen je rad otvorenih i zatvorenih bazena, spa i velnes centara.Nakon zatišja od jednog dana, 29. juna stigla je informacija o proglašenju vanredne situacije u Vranju.Potvrđeno je 17 novih slučajeva zaraze od 50 testiranih, a preminula je i jedna osoba starosti 44 godine. Od početka epidemije u Pčinjskom okrugu virus korona potvrđen je kod 692 osobe, od čega u Vranju kod 561 osobe.Prema poslednjim informacijama, u Vranjskoj bolnici leči se 103 pacijenta od Kovida-19, od čega je bilo i 13 novih prijema. Ipak, prema navodima medija, bilo je i otpusta.U Vranju važe sledeće mere: obavezno je nošenje maske u zatvorenim objektima, fizicka distanca, merenje telesne temperature pri ulasku u javne objekte.Foto: I. MarinkovićŠtab za vanredne situacije opštine Ivanjica doneo je 2. jula odluku o proglašenju vanredne situacije za celu ivanjičku teritoriju zbog širenja zaraze COVID 19.Broj obolelih od korona virusa u Ivanjici trenutno je osam, nakon što su potvrđena još četiri slučaja zaraze, a očekuju se rezultati za još deset uzoraka, pacijenata koji su testirani na korona virus, piše Ivanjički radio.Broj pregleda u kovid ambulanti juče je bio 35, što je značajno manje u odnosu na prethodni dan kada se u ambulantu javilo čak 65 Ivanjičana.Zabranjena su okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru više od pet lica, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mere lične zaštite.U javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vežbanja na otvorenom prostoru dozvoljeno je okupljanje do pet lica, uz odgovarajuće mere lične zaštite. U svim zatvorenim prostorima obavezno je nošenje zaštitnih maski i poštovanje fizičke distance od dva metra, zabranjeno je organizovanje svečanosti, kao i organizovanje sportskih i drugih zabavnih manifestacija.Radno vreme ugostiteljskih objekata je ograničeno od sedam do 20 sati, a za jednim stolom u ugostiteljskim objektima ne mogu sedeti više od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i maloletna deca ili lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu, uz obavezni razmak od dva metra između stolova. U javnom prevozu obavezno je nošenje zaštitnih maski, uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila.Foto: P. MiloševićU Čačku je 3. jula uvedena vanredna situacija zbog povećanog broja zaraženih korona virusom.Za poslednja 24 sata na odeljenje čačanske bolnice primljeno je 11 pacijenata sa simptomima infekcije virusa korona koji zahtevaju hospitalizaciju, a trenutno je jedan pacijent na respiratoru. Ukupno ima 65 pacijenata na kovid odeljenjima sa lakšom i težom kliničkom slikom.Pristigli su svi rezultati od 30. juna. kada je poslato 57 uzoraka. Sinoć je objavljeno da je osam pozitivno i danas još 12. Većina novoobolelih ima blaži oblik bolesti.U okviru mera vanredne situacije u Čačku, zabranjeno je okupljanje na javnom mestu, priređivanje proslava, ograničen je rad kafea i restorana do 20 časova, zabranjen rad bazena i javnih kuplišta, a u teretanama i igralištima napolju i u parkovima dozvoljeno je okupljanje do samo pet osoba.Foto: I. MarinkovićVlasti Arilja proglasile su 3. jula vanrednu situaciju za područje ove opštine zbog širenja virusa korona.Usvojene mere podrazumevaju držanje distance od dva metra, obavezno nošenje maski u zatvorenim prostorijama, a rad ugostiteljskih objekata ograničen je na period od 7 do 20 časova.Zabranjeno je održavanje sportskih i kulturnih manifestacija, a na zatvorenom i otvorenom prostoru ne sme se okupiti više od pet osoba.Istovremeno, ukinuta je vanredna situacija od elementarnih nepogoda na delu opštine zbog nedavnih poplava koje su prouzrokovale obilne padavine.Arilje je deveta lokalna zajednica u Srbiji u kojoj je zbog pogoršanja epidemiološke situacije proglašena vanredna situacija.(Telegraf)