01. jun 2020.

Danas je u Srbiji počelo testiranje građana na korona virus na lični zahtev, elisa testovima putem kojih svako može da sazna da li ima antitela na Kovid-19, odnosno da li je imao ili eventulano trenutno ima ovu zaraznu bolest.Očekuje se da će za 1.200 dinara, koliko košta ovaj test priličan broj građana da ga uradi, jer ima dosta onih koji sumnjaju da su bili zaraženi, a takva situacija, bila situacija i u Kriznom štabu za borbu protiv Covid-19, sudeći po izjavam stručnjaka iz ovog tela.Mnogi su se testirali, ministar zdravlja Zlatibor Lončar čak i više puta, a oni koji nisu, a sve vreme su nas učili i obaveštavali o koroni, tek će.Prvi je obelodanio da je testiran i da je bio ubeđen da ima koronu prof. dr Branimir Nestorović. On je, da podsetimo, rekao da je u jednom trenutku zaista pomislio da je moguće da je "pokupio virus". Tri dana je ležao a dva dana imao temperaturu.- To je bilo u ono vreme kada se razboleo državni sekretar, i kada su svi u Vladi imali temperaturu. Uradio sam onaj brzi test i bio sam negativan - kazao je prof. dr Nestorović.Jutros je i prof. dr Darija Kisić Tepavčević, takođe, član Kriznog štaba, izjavila da je u jednom momentu pomislila da je zaražena.- Ja sam bila jedna od tih koja je mislila... na početku... Ja sam se testirala i videla da nisam - rekla je dr Darija Kisić Tepavčević i dodala:- Ne znam čoveka koji to na početku nije pomislio - rekla je doktorka pogotovo što je bilo zaraženih a asimptomatičnih.Testirao se i profesor dr Branislav Tiodorović. On je rekao da je negativan, a isto je učinila i njegova ćerka.- Oboje smo negativni. Ćerka se čak i više puta testirala jer je radila u kovid centru - kazao je prof. dr Tiodorović, član Kriznog štaba za borbu protiv korone.Tokom epidemije više puta se testirao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, rečeno je Telegrafu u Ministarstvu zdravlja.A, doktor Predrag Kon, epidemiolog i takođe, član Kriznog štaba, najavio je da će se testirati na antitela. On je, međutim, rekao jutros da ne žuri sa tim, i objasnio zbog čega.- I ja ću se, verovatno, testirati, mada, ne žurim, jer nisam imao zdravstvene tegobe - kazao je dr Kon.