KAKAV OBRT! Crvena zvezda pozjamila Partizanovu želju iz Štutgarta

Naime, kao bomba je nedavno odjeknula vest da bi Lazar Jovanović mogao obući dres Partizana.

Mediji u Srbiji i regionu su naširoko pisali o tome, ali... Brzo su reagovali iz njegovog bivšeg kluba, odnosno Crvene zvezde i dogovorili pozajmicu mladog igrača iz Štutgarta.

Očigledno su crveno-beli strahovali zbog dobrih odnosa Štutgarta i Partizana i onoga što je uradio Jovan Milošević u Humskoj, koji je odigrao jesenji deo sezone iz snova u crno-belom dresu kao igrač nemačkog giganta, pa su brzo reagovali. I tako se Lazar Jovanović ipak vraća u crveno-belo jato.

Od njega se očekuje da bude bitno pojačanje za tim Dejana Stankovića u prolećnom delu sezone. Prema nezvaničnim izvorima "Mozzart sporta", crveno-beli će pored same pozajmice igrača dobiti i "pojačane" procente od naredne Jovanovićeve prodaje.

Kada ga "Švabe" budu prodavale, Zvezdi će od desnog krila umesto deset pripasti 20 odsto novca od transfera. Jovanović je ove sezone odigrao svega 124 minuta na šest utakmica za Štutgart, po tri u Bundesligi i Ligi Evrope. Nije uspeo da zabeleži neki ofanzivni učinak, posebno u nemačkom šampionatu gde je u tri meča ukupno igrao svega 37 minuta.

Zvezda je Jovanovića prodala "Švabama" početkom avgusta za 5.000.000 evra, nakon što je proveo godinu i po na "Rajku Mitiću". Jovanović je prošle sezone na 25 utakmica za Zvezdu zabeležio po šest golova i asistencija u svim takmičenjima.

Sin bivšeg reprezentativca Milana Jovanovića ponikao je u novosadskoj Vojvodini.

