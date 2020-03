ZATVORSKI čuvari su me probudili u subotu u zoru, u četiri sata, rekli da se obučem, dali mi papir da sam slobodan, a onda mi vezali ruke lisicama i utrpali u policijsko vozilo. Lepo sam ih pitao ima li grejanja u kombiju, pitao da li da se obučem bolje... Naravno, grejanje nisu uključili i više od pet sati sam se smrzavao do graničnog prelaza Bajakovo - Batrovci. Tu su me bukvalno izbacili iz marice.