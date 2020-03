Tanjug | 26. mart 2020. 11:16 |

BEOGRAD - Lekari u Srbiji su rekli da još ne treba zatvarati tri grada Beograd, Niš i Valjevo, koji su najveće žarište korona virusa, a ta mera će biti sagledana u naredna 24 sata, kaže savetnica predsednika Srbije za medije Suzana Vasiljević.Smatra da će nove mere ako ne danas, biti saopštene sutra, ali da joj nisu poznati detalji.Ona je u uključenju za TV Prva rekla da je predsednik Aleksandar Vučić juče na sastanku oba krizna štaba kojem je prisustvovala i predsednica Vlade Ana Brnabić, pitao srpske lekare da li je potrebno da dođe do zatvaranja ova tri grada."Rekli su ''još uvek ne, videćemo u sledeća 24 sata''. Mislim da će, ako ne danas, onda u toku sutrašnjeg dana nove mere biti saopštene. Da li će one one podrazumevati potpuno zatvaranje ova tri grada ili delova grada, ne znam, jer se sitaucija menja bukvalno iz sata u sat”, rekla je Vasiljević.Navela je da bi eventualno takve mere podrazumevale da ne postoji putni transport civila između tih gradova, da ne može da se izađe niti uđe u te gradove.To su, dodaje, mere koje su bile i u Kini."To je nešto što je jedina sigurna varijanta da se zaraza neće širiti po celoj zemlji", kaže Vasiljević.Pretpostavlja da bi, dodaje, u slučaju takvih mera za tri grada bio omogućen normalan transport prehrambenih proizvoda i medicinske.Upitana šta bi bilo sa radnicima iz tih gradova koji rade u drugim mestima i da li bi oni imali neke posebne dozvole za kretanje, Vasiljević kaže da joj detalji nisu poznati."Ne znam. Saznaćemo pravovremeno. Ne brinite se, neće biti proglašene nove mere pa uvdene za sat vremena. Ljudi će imati vremena da se organizuju", kaže Vailjević.