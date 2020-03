Novosti Online / S. Babović | 19. mart 2020. 18:41 | Komentara: 0

U ispovesti za “Novosti” svedoči da je cela porodica potresena, da mušterije izbegavaju njenu radnju i da čak i radnice u butiku imaju problema u kontaktu sa drugim ljudima: sve usled dezinformacija koje su brzinom munje deljene na “fejsbuku”.

- Zvali su me iz jedne firme u Čitluku,ljudi nas zaista vole i poštuju i praktično su nas oplakali-predočava za “Novosti” vlasnica butika.- Zvali su mnogi interesujući se kako smo došli do testova za KOVID-19, prosto neverovatno! Ne samo da niko od nas nije testiran, pa naravno ni moj sin, nego za tako nešto nije bilo ni razloga.

















NADA Milosavljević,vlasnica poznatog butika “Keti” (Katty) u Kruševcu, od srede poslepodne, zajedno sa svojom porodicom preživljava dramu zbog lažnih informacija objavljenih na društvenim mrežama da joj se sin zaražen virusom korona .- Prva stvar koja je bila alarmanta je kada je juče oko 13 sati, moja radnica došla uznemirena iz prodavnice mešovite robe gde je nisu uslužili uz obrazloženje da imamo zarazu, žena se šokirala i uznemireno došla u butik-svedoči za “Novosti” Nada Milosaljević,koja je po struci viša medicinska sestra.- Rekli su joj “Nadin sin je zaražen”, ali isprva zaista nisam verovala da stvar može otići toliko daleko. Posle manje od sat vremena, sin mi je poslao “skrinšotovan” komentar sa fejsbuk-profila, koji mu je prosledila drugarica. Shvatila sam da je vrag odneo šalu, kada su krenuli uznemirujući pozivi.Za jedva sat vremena počela je drama. Lažna vest o tome da je njen sin zaražen, a inače je potpuno zdrav, bez ikakvih simptoma, trenutno u stanu u Beogradu, došla je i do prijatelja, kumova, poznanika, poslovnih saradnika,komšija...Nadina majka, stara 80 godina, dodatno se potresla, jer je od komšija čula da je njen unuk zaražen. Pomislila je da možda njeni potomci kriju od nje istinu.- Za ime naše porodice i ime butika sada se vezuje zaraza, iako to nije tačno,a uz to, naša porodica i privatno i u poslovnom prostoru maksimalno poštuje sve naložene mere opreza,krajnje odgovorno se ponašamo -napominje sagovornica “Novosti”. -Prijavila sam slučaj policiji, ljudi su bili divni zaista, potražila sam savet od njihovih stručnjaka i oni su reagovali. Apelujem na sve ljude da ne šire dezinformacije u vanrednom stanju. Primer velikog stresa moje porodice i primer mog butika koji trpi značajnu štetu neka bude poslednji!SIN NOSIO MASKU, DA PRUŽI PRIMER!SIN Nade Milosavljević je prošlog četvrtka boravio u Kruševcu. Kako je student medicine, hteo je da pruži primer prijateljima i sredini kako treba da se preventivno ponašamo i zaštitimo. U autobusu, u kafiću i u drugim zatvorenim prostorima, nosio je zaštitnu masku.POLICIJAKAKO su “Novosti” objavile, pripadnici MUP u Kruševcu uhapsili su V. T. (50) iz Kruševca, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo izazivanje panike i nereda. Sumnja se da je on preko svog fejsbuk-profila postavio na profil drugog korosnika ove društvene mreže neistinitu informaciju da je jedan sugrađanin, čije je lične podatke objavio, zaražen virusom Kovid-19. Slučaj je preuzelo Osnovno javno tužilaštvo.