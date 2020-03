I. Mitić | 17. mart 2020. 19:39 | Komentara: 0

Leskovac – Na teritoriji Leskovca nema zvanično registrovanih slučajeva obolelih od korona virusa. Direktor ovdašnje Opšte bolnice dr Nebojša Dimitrijević je rekao da su do sada, na osnovu uputstava Ministarstva zdravlja, testirane četiri osobe sa područja grada i pet opština Jablaničkog okruga i sve su bile negativne, dok se očekuju rezultati analiza za tri osobe koje su trenutno u izolaciji na Infektivnom odeljenju. On je naglasio da su u bolnici uvedene sve preventivne mere, a da su sve intervencije koje nisu hitne odložene.- To smo uradili da ne bi ugrožavali zdravlje i živote hospitalizovanih pacijenata, ali se ta odluka ne odnosi na hitne slučajeve i onkološke pacijente koji će nastaviti da primaju svoje terapije – rekao je dr Dimitrijević.U leskovačkom Zavodu za javno zdravlje(ZZJZ) ističu da su epidemiolozi temeljno pripremljeni i da mogu da odgovore svim izazovima. Za prijem pacijenata koji sumnjaju da su zaraženi korona virusom određena je posebna prostorija, koja nije u sastavu objekta ZZJZ, i tu će svi, posle telefonskog kontakta, moći da dobiju uputstva o tome kako treba da se ponašaju. Obavezu javljanja epidemilozima imaju i svi građani koji iz inostranstva budu došli na područje Jablaničkog okruga što će im biti i naloženo rešenjem granične sanitarne inspekcije.S obzirom na to da u nekoliko leskovačkih fabrika radi veliki broj radnika koji na posao dolaze javnim prevozom ta vozila će više puta dnevno biti dezinfikovana, a u fabrikama imaju obavezu da koriste zaštitnu opremu.- Fabrike su, i pre uvođenja vanrednog stanja, preduzele preventivne mere. Telesna temperatura im se meri više puta dnevno i za sada nema ni jedne osobe koja je ugrožena – rekao je gradonačelnik Goran Cvetanović posle sastanka stručno-operativnog tima za suzbijanje širenja korona virusa.