Korisnik Tviter naloga pod nazivom Mestro danas je podelio vest da je on 47. zaražena osoba od korona virusa u Srbiji. U pitanju je frizer iz Niša."Upravo su me na infektivnoj u Nišu zaveli kao 47.slučaj zaražen korona virusom", napisao je na Tviteru.Njegovi pratioci su mu pružili podršku i želeli su da znaju kako se on oseća."Šta vam je ljudi, pa ne mogu svima da odgovorim, imam temperaturu, respiratornu infekciju, uzeta mi je krv a i bris grla, potvrđen virus. Rekli su da nije strašno, da se zdravo hranim, odmaram i da unosim vitamine. Frizer sam, šišao sam i strance ovih dana, tako da ništa čudno!", piše na njegovom tviter nalogu.