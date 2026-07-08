Kolumne

KOMENTAR: Crveni

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NISAM imao pojma šta je, dođavola, crveni karton.

КОМЕНТАР: Црвени

Foto: D. Milovanović

Rekao je ovo, u svom rijaliti maniru, prvi stanar Bele kuće u danu kada se fudbalski svet oporavljao od šoka koji mu je priredio predsednik SAD Donald Tramp zajedno sa čelnikom FIFA Đanijem Infantinom.

Fudbal se, biće da to ovaj dvojac ne želi da zna, igra po propisima koji se nazivaju pravila fudbalske igre i koje svako dete na kugli zemaljskoj poznaje. I, razume se, primenjuje - na travi, betonu, u prašini ili na parketu. Svuda, od siromašnog juga, do bogatog severa.

Zato se lopta i kotrlja u svakom kutku planete donoseći istu magiju i siromašnima i bogatima, izbegavajući prepreke i nameštaljke. A nije da ih nije bilo, od Mundijala do Mundijala... I biće ih, sigurno, ali ovakvih, od kojih crveni, ne samo fudbalski svet, teško.

"Halo, ovde Donald...". Nije isključeno da se baš ovim rečima, u svom tonu, obratio Tramp predsedniku Svetske kuće fudbala i, tokom jednog od tri telefonska poziva, naredio da FIFA ukine jedan crveni karton i odloži suspenziju fudbaleru SAD Folorinu Balogunu da bi zaigrao protiv Belgije. Ni kriv ni dužan, do tada najbolji strelac Amera, zaista je zaigrao, ali se nije naigrao, baš kao ni njegova reprezentacija, jer su im Belgijanci, po pravilima fudbalske igre, u mrežu smestili četiri gola.

A, naš dvojac..., ko zna šta još sprema do kraja Svetskog prvenstva. Jer, do 19. jula i velikog finala, lopta će se još kotrljati i pred Trampovim očima. Ostaje nada da pravila, kao u slučaju crvenog kartona, neće dobiti rijaliti note čoveka koji je poželeo i da svoj lik ukleše na planinu Rašmor, rame uz rame pored Vašingtona, Džefersona, Ruzvelta i Linkolna ili da ga "zalepi" na novčanicu od 250 dolara.

Mada, ko će ga znati, možda su nam ono "najzanimljivije" ostavili za veliko finale u Nju Džerziju. Možda Trampu nije dovoljno to što će kao predsednik jedne zemlje domaćina, prvi put u istoriji Mundijala, dodeliti pehar pobedničkoj reprezentaciji, pa ga Infantino smesti, umesto u svečanu ložu, u VAR sobu. 

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