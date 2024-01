VUČEVIĆ: Mi mislimo da nije dobro da idemo na nove izbore u Beogradu

PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević je rekao da kada budu dodeljeni mandati u Skupštini Grada Beograda biće poznato postoji li većina.

Foto M. Š.

- Ili će biti većine ili će se ponovo ići na izbore. Mi mislimo da nije dobro da idemo na izbore, ali to zavisi od političke odluke od svih onih koji su učestvovali. Ali bez glavnog grada teško može da se razvija projekat EKSPO 2027. Mislimo da je bolje da se izabere većina. Kada budemo imali nešto konkretnije mi ćemo vas obavestiti. Ništa se neće raditi na silu. Nisam siguran da svi dobro procenjuju kako će proći na ponovnim izborima, ni da dobro razumeju šta bi se desilo. Osim ako očekujete da sami dobijete većinu, što nije politička realnost. Mi bismo voleli da vidimo konstituisanje većine u Beogradu, ako ne - biće ponovni izbori. Mi sa SPS-om imamo 54, ako se ne varam. Ko može da dođe do računice da mu je dobro da ide na nove izbore... Treba da stave prst na čelo i vide da li je to za njih dobro - pojasnio je Vučević.

Ako dr Branimir Nestorović bude bude želeo da se ide na nove izbore biće novih izbora, ako ne biće neka druga većina, kazao je nedavno i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.