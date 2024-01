MISTERIJA NESTOROVIĆ? Vučić o izborima u Beogradu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objasnio je da nije misterija to što je Branimir Nestorović osvojio glasove na izborima.

- Ne mislim da je bilo kakva misterija u pitanju. Imate deo antisistemskih glasova uvek. Ljudi misle da smo to mi kreirali, nismo. Sve drugo je za nas bilo lako. Ovi koji misle da su nam najveći protivnici, to je uvek do 25 odsto. To je maksimum, kad se ujedine. I to je maksimum. Neki bi sebe voleli da nazivaju građanskim opcijama, pripadnicima bivšeg režima koji bi ponovo da se dočepaju funkcije. Oni imaju ograničene kapacitete - kaže Vučić, pa pojašnjava šta se desilo u slučaju Nestorovića.

- Za mene je nerešiva enigma bio Preletačević beli, fantastičnu je kampanju vodio. Perfektno su vodili kampanju da neko takav dobije toliki procenat. Nestorović ima više sadržine, više ideologije, ja ne mogu da budem saglasan sa tim antivakser varijantama, zemlja je ravna ploča, suviše sam škole završio da bih mogao takve priče da slušam. Ali, oni imaju neke interesantne ideje koje ljudi vole da čuju i ja mogu da im čestitam na tome. Ja mislim da su i oni dovoljno zreli da to nije politika "čekaj pa ćemo da dobijemo više glasova", ja im sad mogu reći "nećete". Na ponovljenim izborima ne bi dobili više glasova, ali živi bili pa videli.

- Ljudi glasaju za nekoga da bi preuzeo odgovornost. A ne da čeka trenutak za svoju partiju i za svoj pokret. E ja ću da vas pustim da vi završite oko Kosova, a da onda meni bude lako i da uživam. Biću premijer, a da nemam poplave svaki put, ili predsednik a da nemam rat u Gazi i Ukrajini i tako dalje. Mislim da oni imaju ljude koji razumeju to. Ako odluče da idemo na izbore, idemo. Sad idu konačne odluke, čekaju se ti prigovori, ali očekujem u narednih nekoliko dana da sve bude završeno - rekao je Vučić.