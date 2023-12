VUČIĆ U PREPUNOJ HALI U VRANJU: Nemamo rezervnu otadžbinu - Da ih pobedimo najubedljivije do sada (FOTO/VIDEO)

Lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" održala je danas predizborni skup u Vranju.

Foto: SNS

Na skupu su, između ostalih, govorili Aleksandar Vučić i Miloš Vučević.

Miting se održao u Sportskoj hali u Vranju sa početkom u 18 časova.

Obraćanje Aleksandra Vučića

- Dragi Vranjanci, molim vas spustite transparente da nas vide svi ljudi u sali. Beskrajno vam hvala što ste u ovolikom broju u Vranju. Posebno hoću da se zahvalim jednom gostu, legendarnom makedonskom i srpskom košarkašu Peri Antiću. On se nikad nije stideo svog naroda, nama njegova podrška mnogo znači.

Foto M. S.

- 17. decembra se odlučuje o važnim stvarima. Ne znam da li je to laka odluka, kao što neki ljudi govore, kao što je Miloš rekao malopre. Svakako to je to važna odluka, kojom vi birate svoju budućnost, budućnost svoje dece, svojih roditelja. Kada se donose takve odluke, ne donose se jer vam se dopalo što je neko viknuo nešto, glasno govorio ili održao dobar govor. Donosite odluku na osnovu dela. Kao kada morate da zamislite kome biste ostavili svoje dete na čuvanje. Onome ko je glasniji, ili onom odgovornijem koji će da brine. Siguran sam da je ovo drugo.

- Nisam došao da vam kažem da je sve idealno i dobro. Nećemo ostaviti ni Jumko ni Simpo, imaće budućnost. Znam da vi znate, da kada ja to kažem, znate da će to tako biti.

Foto M. S.

- Mnogo puta sam dolazio ovde i brinuo da li ćemo imati investitora. Nadam se da ćemo uspešno završiti pregovore, u pregovorima smo za zapadnu investiciju za 1.500 ljudi koje treba da zaposlimo, vredna stotine miliona evra. Kada su pitali koje mesto, mi smo vikali Vranje, samo dođite u Vranje.

- Vi ste narode zaslužni za auto-put kroz Vranje. Najvažnije je da osnažimo Jumko i Simpo, da dovedemo investitora. Stigao je mamograf u Vladičin Han, sramota je bilo da ga nije bilo. Da žene nisu mogle da dođu da se leče, ovako će otkriti na vreme sve, da brinu o našim roditeljima i deci. Tamo gde žena stane, staje i porodica, staje i država.

Foto M. S.

- Kao u Leskovcu, takav ćemo stadion ovde u Vranju izgraditi, da imamo južnjački derbi Dinamo - Dubočica, pa da vidimo ko je bolji.

- Ništa nam nisu ostavili ni izgradili, katančili fabrike, otpuštali ljude, uništavali zemlju. Oni su mislili mi ćemo se uplaštiti i pobeći sa megdana. Mi smo rekli, ujedinite se svi. I zato ćemo da ih pobedimo ubedljivije nego ikad. Pobedićemo zato što nemaju nikakvu politiku.

- Pre neko veče skupili se svi, došao Jovanović, koji je postao pravi potrčko Đilasa. Pitali ga šta misli o KiM. "Mi smo se ovde skupili da oborimo Vučića". Ovaj drugi iz G17 kaže "važna je to tema, ali nećemo sad o tome, nego kako ćemo srušiti Vučića".

Foto M. S.

- I na sledeća pitanja je odgovor bio isti. Po starom principu, sve ćemo da opljačkamo, sami prijavljivali 619 miliona evra.

- Borićemo se za svakog čoveka, da više brinemo o ljudima. Da nateramo lokalne funkcionere da ne razmišljaju "tašna, mašna, sekretarica", nego da idu u narod.

- Celu kampanju vode jezikom mržnje, na početku su rkeli da imam skupoceni sat, a ja imao sat koji mi je poklonio Miloš Zeman. Danas sam stavio neki sat što se žuti, oni misle da je neki skupi sat, a to je ruska "Raketa", od mog oca, 30 godina star. Čisto da znaju da se ne zalete odmah, nesrećnici i lažovi.

- Imali smo nezavisnu zemlju 11 godina, sami donosili odluke. Oni hoće da nas vrate u vreme kada ambasadori ih pozovu i odlučuju im kakve će Srbija odluke da donosi. Ponosan sam što sam predsednik slobodne nezavisne i slobodarske Srbije, gde odlučuje narod Srbije, a ne strane sile.

- Srbija nema mnogo izbora, Srbija mora da ostane na evropskom putu, ali da ne okreće leđa tradicionalnim prijateljima. Nije slučajno i Stiv Voznijak došao u našu zemlju. Za nas je važno kako da povećamo prosečne penzije, hvala penzionerima na ljubavi i na svemu što su dali za ovu zemlju. Prosečna plata u Srbiji biće 1.400 evra do kraja mandata sledeće vlade.

- Veliko hvala za ogromnu podršku, znaćemo to da vam uzvratimo, živećete ovde vi i vaša deca, mnogo sigurnije i neuporedivo bolje. A ovde pobeda je samo preko 60 posto, ostalo nije pobeda! Da ih pobedimo najubedljivije do sada, da nastavimo da podižemo i čuvamo Srbiju, nemamo rezervnu otadžbinu. Neka živi Srbija, beskrajno vas volim. Za listu Srbija ne sme da stane! Živela Srbija! Živelo Vranje!

Obraćanje Miloša Vučevića

- Dobro veče južnjaci naši, Vranjanci. Naš mnarod kaže, kada se donose odluke, uvek tri puta merite , pre nego što presečete. Hajde da probamo dai merimo o čemu ćemo odlućivati 17. decembra.

- Sa jedne strane imate rezultate da 550. 000 više radi u Srbiji, zadovoljnijih porodica. Više stotina otvorenih fabrika, na desetine novih domova zdravlja, kliničkih centara, bolnica. Gotovo novih 500 km auto-puteva i još toliko na izgradnji. Imate 27 manje država koje priznaju albansku secesiju KiM. Imate da se ne stidimo junaka ni sa Košara, ni Paštrika, ne zaboravljamo bol krajšnika.

Foto M. S.

- Plate su nam više nego dva puta veće, penzije dva puta veće. Odbranili smo se od poplava, sačuvali narod, državu.

- Sa druge strane imate pola miliona manje zaposlenih, zatvorene, napuštene fabrike. Ljude bez ideje i nade, nebrigu za državu, odsustvo svake odgovornosti za nared, okretanje glave na stranu kada nam otimaju deo teritorije, ćutanje kad se Crna Gora otcepljuje od Srbije. Devalvaciju dinara, propadanje ekonomije, celog društva, samo radi njihovih džepova i para.

Foto M. S.

- Kada postavite stvari, laka je odluka 17. decembra, dragi Vranjanci. Ta mera je Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane.

- Treće merenje je 17. decembra, pa kada znate sve ovo što znate i osećate, onda to treće merenje i ta odluka je laka. Ona je laka kad se borimo za našu otadžbinu Srbiju, za sve Srbe ma gde god da žive. Idemo Vranjanci u narod, idemo da obiđemo građane, i da svi da glasamo, ceo Pčinjski okrug da glasa. Idemo da pobedimo, ubedljivo. 17. decembra u predvečerje Svetog Nikole, jedna olduka za budućnost Srbije, broj jedan Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, U pobede!

Obraćanje predsednika Pokreta socijalista Aleksandra Vulina

- Dvanaest godina voljom Srbije koračam uz predsednika Vučića, a koračam tamo gde ide on, tamo gde je teško, gde je muka. Od najtežih dana Briselskog sporazuma, kada smo Srbe sa KiM branili ono što su neki pre nas napustili. Dvanaest godina zajedno koračamo kada smo vraćali veru armiji čiji su najbolje generale predali Hagu, kada smo od srpske vojske pravili vojsku koja je pobednička.

Foto M. S.

- Zajedno sa Vučićem sam koračao kada nas je okupio i naredio da Srbija ima da bude bezbedna i da nikakve bande ne mogu da koračaju ulicama i odnose živote naših ljudi. Mi se predsednikom Vučićem ponosimo, i kad slušamo laži kako je svaka podrška njemu poltronstvo. Oni se petooktobarski ološ svojih vođa stide, nema ih na spotovima i bilbodrima. A mi se našim predsednikom ponosimo, zato mu sliku držimo.

- Na nama je da svedočimo istinu, da budemo uz vođu svih Srba, da sanjamo san Karađorđevih ustanika o jedinstvenoj srpskoj državi, da se okupimo i ujedinimo. 17. decembra, ženu pod ruku, decu uz sebe, da nas ne kunu što smo dopustili da se vrate na vlast oni koji bi priznali Kosovo, koji bi uveli sankcije Rusiji. Tog 17. decembra odlučujute o budućnosti srpske dece. Živela Srbija!

Vučić stigao u halu, dočekan ogromnim aplauzom i povicima "Aco Srbine"

Foto M. S.

Obraćanje doktorke Marije Zdravković, direktorke KBC Bežanijska kosa

- Posebno podžravljam predsednika naše stranke Miloša Vučevića i našeg predsednika Aleksandra Vučića, sve naše članove i sve ljude koji vole Srbiju i koji razumeju zašto je bitn oda se Srbija čuva i brani. Mene znate kao doktorku iz kovida, teško je bilo svugde u svetu. U Srbiji uspeli smo uz ogromnu pomoć naše države među prvima nabavimo vakcinu, zaštitimo naš narod. Pomognemo i drugima u okolini, i imamo jedan od najbolji hrezultate u lečenju kovida.

Foto M. S.

Zdravstvo je vrlo važno, lečiti i posle kovida. Novim bolnicama, monitorima, krevetima, aparatima, skenerima, magnetnim rezonancama, mamografima i dalje unapređujemo zdravstvenu zaštitu svih pacijenata u Srbiji.

- Država je omogućila izvanredan program vantelesne oplodnje, gde svaka porodica koja želi da ima potomstvo, a nije se ostvarila, ima veliku pomoć države.

Foto M. S.

- Izuzetno sam ponosna što sam 4. na listi Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane. Posetila sam bolnicu u Vranju. Obišla sam jednog čoveka, Zlatkovića, koji je bio svedok odbrane naših generala u Hagu. Koji je svedočio nad zločinima nad Srba od 1997 do 1999. godine. I vrlo sam srećna što sam videla svoje koleginice i kolege koji su nasmejani i zadovoljni i koji su vrlo srećni zbog toga što su plate zdravstvenih radnika podignute.

- Svi zajedno 17. decembra neka budemo odbrana svih patriotskih snaga države Srbije i ideje odbrane države. Moramo svi da pokažemo da jedini put kojim Srbija treba da ide, to je lista broj 1 Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane.

Obraćanje košarkaša Dejana Tomaševića

- Obraćam vam se iskrenim i punim srcem, hvala za sav trud i ulaganje koje ste uložili u našu zemlju.

- Verujem u vas predsedniče Aleksandre i u svakog člana našeg tima. I u tebe Željko verujem, kao što verujem u sve naše sportiste, poput Nikole Jokića, koji su pružili podršku našoj listi. Smatram da smo na pravom putu postizanju visokih standarda života i blagostanja. SPort nas ujedinjuje, promoviše zdrav način života. Kao neko ko je profesionalno igrao košarku, uveren sam da sport gradi jače veze između nas i snaži nacionalni identitet.

Foto M. S.

- Zato svi 17. decembra olovku u ruke i podržimo listu Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane. ALi nije košarka jedini sport koji volim da igram, volim i kolo. Neka 17. decembra zaigramo kolo jer smatram da ćemo ostvariti ubedljivu pobedu.

- Uveren sma da će se nastaviti trend izgradnje sportskih objekata i u ostalim dleovima naše zemlje. Naša otadžbina će biti ponosna na naše sportske junake. Verujem u vas narode. Srbija ne sme da stane. Živela Srbija.

Obraćanje profesorke solfeđa Aleksandre Savić

- Moj život je muzika, moj život su deca, Vranje, moja otadžbina je Srbija. Nikad nisam doživela da je neki predsednik obrati članovima hora sa pitanjem Kako ste.

To je uradio predsednik Vučić tokom nastupa u manastiru Sveti Prohor Pčinjski. Stalna je podrške države u obrazovni sistem, vidim rekonstruisane škole.

Foto M. S.

- Vranje ima dušu, stručne i posvećene ljude, a snaga je u ljudima koji žele još više. Izađite 17. decembra i zaokružite broj 1, listu Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane. Za Srbiju koja ide napred. Živelo Vranje, Živela Srbija.

Izvedena himna Republike Srbije

Prepuna sala u Vranju, ori se zvuk trube

Iako je do početka skupa ostalo sat vremena, Sportska hala u Vranju ispunjena je do poslednjeg mesta, a kako javlja naš reporter sa lica mesta, prisutni su i trubači.

Vlada sjajna atmosfera među građanima koji se vesele uz zvuke trube.

Veliki broj građana ostao je ispred Sportske hale, jer nisu uspeli da uđu zbog ograničenog kapaciteta.

Pristigle brojne poznate ličnosti

Pristuni su i proslavljeni košarkaši Pero Antić, Željko Rebrača, Dejan Tomašević.

Foto: J.S.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Stigli su i ministarka zdravlja Danica Grujičić, ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović, ministarka pravde Maja Popović, ministarka za za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić Tepavčević, bivši šef BIA Aleksandar Vulin, savetnik predsednika za bezbednost Milorad Veljović.

Foto M. S.

Prisutan je i istoričar i direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić.

Tu je i muzičar Đorđe David, kao i proslavljeni automobilista Dušan Borković.

Foto: Novosti

Foto: J.S.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti