M. S. | 15. jun 2020. 17:28 | Komentara: 0

Demokratski front Danilovgrad najoštrije osuđuje policijsko privođenje i zadržavanje paroha danilovgradskog, oca Željka Ćalića, kojem je produženo i zadržavanje na tri dana i istovremeno protestuje i protiv privođenja svih ostalih sveštenih lica i vernika povodom sinoćnjeg održavanja litija u brojnim gradovima Crne Gore. Čin brutalnog i necivilizacijskog privođenja crkvenih velikodostojnika pod okriljem noći flagrantno svedoči o povampirenju staljinizma u Crnoj Gori. Režimski nalozi i privođenja sveštenika Mitropolije crnogorsko-primorske u Milove centre bezbednosti, po njegovom ličnom nalogu, vraćaju Crnu Goru u Srednji vek i doba inkvizicije, a Đukanović se pretvorio u klasičnog progonitelja i inkvizitora 21. veka, saopšteno je iz DF Danilovgradm koji šefu režima poručuje ''kao posljednjem diktatoru u Evropi, da neće uspeti zastrašiti slobodne građane i vernike''.-I da mu je uzaludna sva fizička sila i nasilje nad vernicima i Mitropolijom. Jer Bog i pravda vazda pobeđuju, a to će istorija pokazati ovog puta i na parlamentarnim izborima. Zato bi se autokrata i tobož-predsednik svih građana morao prisetiti zavetnih reči „Svaka sila za vremena“. Jer će se njegova sila i nasilje uskoro istopiti, kad bude poražen na izborima na jesen, što će označiti i kraj njegove trodecenijske diktature i lupežanja. Što pre shvati da narod neće dati svetinje, Đukanović će pre shvatiti da mu dolazi politički kraj, jer je sa svojom mafijom i policijom dozlogrdio Bogu i narodu i Crnoj Gori, kažu iz DF, a iz Đukanovićeve DPS im je odgovoreno da su ''jučerašnji protesti definitivno potvrdili da su litije politički protesti kojim upravlja Demokratski front''.-Tako su, u mnogim gradovima, umesto crkvenih velikodostojnika, litije predvodili i na njima govorili poslanici i ostali visoki predstavnici ovog političkog saveza. Obraćanje njihovog umišljenog “Njegoša iz Budve”, funkcionera DF Marka Carevića, građanima koji su došli na litije, dokazuje ono što danima tvrdimo: da su ovi skupovi politički i da Crkva samo pruža neophodnu logistiku. Slično je bilo i u Nikšiću. Uprkos tome što zbog neblagovremene prijave nije izdata dozvola za okupljanje, ulogu predvodnika “litija” su preuzeli partijski aktivisti, u dosluhu sa DF-u bliskim sveštenikom. Da nije tragično bilo bi smešno, jer samo u njihovoj režiji je moguće da crkveni velikodostojnici vode političke bitke i učestvuju u predizbornoj kampanji, a politički lideri predvode crkvene litije, kažu iz DPS, iz koje ne pominju hapšenja sveštenstva, ali primećuju da su u Podgorici uloge bile drugačije podeljene.- Političke lekcije je držao Amfilohije, a opozicionari su se zakamuflirali među građane. Ikonografija poznata: mnogobrojne zastave drugih država uz jednu crnogorsku - zloupotrebljenu. Kako bi se fingirala podrška “cela naroda”. Okupljene je Amfilohije krstio “slobodnim narodom”, aludirajući da su oni koji su ostali kod kuće, i poštovali epidemiološke preporuke, valjda “potlačeni narod”. Kad politički zatreba “nebeski narod”, može biti i slobodni". Nažalost, za tri decenije, uz sav teret ratova, izbeglištva, stradanja - u retorici se ništa nije promenilo. Sem prideva. I Amfilohijeve, javno iskazane žudnje za zatvorom, jer mu to još nedostaje u političkoj karijeri. Nadaleko je poznata mitropolitova podjela građana na volove, i na one koji to nisu. Ali, juče smo, po ko zna koji put, čuli i novu: na krštene i nekrštene?! U njegovoj kategorizaciji nekršteni ljudi su oni koji su manje vredni, niže vrste i nad njima vlast treba da imaju kršteni. Ovakva ideologija supremacije jedne vrste ljudi nad drugima, rođena je u bavarskim pivnicama, i njen začetnik je poznat kao utemeljitelj najpogubnije ideologije koju je svet vidio – fašizma, kažu iz DPS.