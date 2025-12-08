Svet

RUMUNSKI GENERAL: Postoje dva scenarija u kojima ruske snage dolaze do rumunsko-ukrajinske granice (MAPA)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 12. 2025. u 19:33

NA rumunskoj televiziji Digi24 pokrenuta je rasprava o scenariju koji je donedavno važilo za nezamisliv, mogućnost da se ruska vojska pojavi na samoj granici Rumunije, odnosno u području Dunavske delte koje razdvaja Rumuniju i Ukrajinu.

РУМУНСКИ ГЕНЕРАЛ: Постоје два сценарија у којима руске снаге долазе до румунско-украјинске границе (МАПА)

Foto: Profimedia

Tema je otvorena nakon gostovanja penzionisanog generala rumunskih oružanih snaga, Viržila Balačana, koji je detaljno opisao dva moguća puta koja bi Rusiju mogla dovesti do ove tačke.

DVA SCENARIJA KOJA RUMUNIJA NE ŽELI DA ČUJE

General Balačanu je za Digi24 rekao da postoje samo dva realna načina da se ruske snage pojave u Dunavskoj delti.

-Prvi scenario jeste formalno ujedinjenje Rusije i Belorusije. Drugi scenario je daleko opasniji i podrazumeva novi rat, buduću rusku ofanzivu kojom bi Moskva mogla da zauzme celu jugozapadnu Ukrajinu. NATO nije spreman ni za jedan od ova dva razvoja događaja, izjavio je general.

On je naglasio da se Alijansa godinama uglavnom fokusira na svoj severoistočni front, Baltik i Poljsku, dok su južne granice NATO-a, uključujući Rumuniju, dugo bile zanemarene. Tek izbijanje rata u Ukrajini ponovo je skrenulo pažnju na prostor oko Crnog mora, kao i na nerazrešeno pitanje Pridnjestrovlja.

„RAT ĆE SE ZAVRŠITI KAO KOREJA, ALI TO NIJE KRAJ SUKOBA“

Balačanu smatra da je drugi scenario, onaj koji podrazumeva budući rat posle sadašnjeg, značajno verovatniji.

-Uveren sam da će se rat u Ukrajini završiti modelom Korejskog rata. Biće potpisan dogovor, ali će hladni rat između Rusije i Ukrajine nastaviti da živi. I ako Moskva do tog trenutka ne ostvari sve svoje ciljeve, gotovo je izvesno da će krenuti u novi sukob — drugi rusko-ukrajinski rat, rekao je general.

Ovakva procena dolazi neposredno nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin javno nagovestio da želi potpunu kontrolu nad južnom i istočnom Ukrajinom. Grad Odesa, jedan od ključnih geopolitičkih centara regiona, nikada nije nestao iz strateških planova Moskve.

Foto printskrin Digi24

PUTINOV KURS KAO DETERMINANTA BUDUĆEG SUKOBA

Balačanu podseća da je Odesa godinama označena kao jedna od ključnih tačaka interesovanja Moskve, i to iz očiglednih razloga: ekonomska, logistička i pomorska važnost grada čini ga prirodnim ciljem svake sile koja želi kontrolu nad Crnim morem.

-Rusija će dobiti ono što želi jer je spremna da koristi sve mehanizme koji su joj na raspolaganju. Putin će obezbediti Donbas i Novorusiju, bilo vojno, bilo političkim putem, zaključio je rumunski general.

oruzjeonline.com

