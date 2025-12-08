"IZGUBILI SMO DVA IGRAČA!" Saša Obradović posle Bosna - Zvezda, a pred derbi: Ovo je najgora situacija od početka sezone!

Izuzetno je zanimljivo bilo posle utakmice Bosna - KK Crvena zvezda u okviru ABA lige, jer je Zvezdin trener Saša Obradović odgovarao na brojna pitanja, od (sve lošije) kadrovske situacije u crveno-belom taboru, preko "bosanskog gostoprimstva", do burne situaciju u Partizanu usled odlaska Željka Obradovića, a upravo su crno-beli naredni rival njegove ekipe.

Podsetimo, Zvezda jeste pobedila Bosnu, ali uz odsustvo harizmatičnog a za tim izuzetno važnog Čime Monekea, reprezentativca Srbije Ognjena Dobrića i plejmejkera Jaga Dos Santosa, s tim da se u prestonici Bosne i Hercegovine povredio i Devonte Grejem.

Obradović je ovako započeo analizu:

- Mislim da smo igrali... onako, žargonski da kažem, "dovoljno da pobedimo". Utakmica je bila u ritmu u kome, generalno, ne želimo da igramo, ali s obzirom na okolnosti koje su u poslednje vreme tu, i pogotovo situacija sa povredama, mislim da je najvažnije što smo pobedili i da smo ostali zdravi. Sad ide "veliki raspored" za nas i... nažalost, eto, izgubili smo ta dva igrača u rotaciji, videćemo, moramo da skupimo redove jer, evo ide sad još veća potrošnja onih igrača koji treba da nam prave razliku. A to može da nam bude vrlo opasno za nastavak. Bili smo ekipa koja je imala 19 igrača u sastavu, a mi smo spali na devet! To je Evroliga, ne samo za nas, već i za druge ekipe... Od početka sezone smo u tome, a mislim da je ovo najgora situacija. Ali, treba da budemo jaki i za ovo. Bosna... Oni su pokušavali, i oni imaju svoje probleme, ali uz svo poštovanje, mislim da smo ipak individualno bolja ekipa. I to se na kraju i ostvarilo.

Kakav je osećaj biti u Sarajevu posle više od decenije, a kako su povređeni košarkaši?

- Što se tiče povratka u Sarajevo, ja imam malo drugačije emocije, pošto sam svojevremeno bio u vojsci ovde, u Rajlovcu (smeh). Srećom, trenirao sam ovde sa ovim ljudima, sad mi je baš drago što sam video i Dževdu, i Seju i ljude koji su mi dragi, na kraju krajeva. A što se tiče grada... Dugo sam već trener, pa ti je stalno ono "a sad, sledeća utakmica" i zato mi je žao što ne mogu da ostanem duže, da se malo družimo, ali, eto, bitno je da smo izašli iz ovoga koliko-toliko zdravi. Što se Grejema tiče, požalio se malo na bol u listu, ne znam, videćemo o čemu se radi. Videćemo i šta je sa Monekom i Dobrićem. Kako cela ta stvar još nije objavljena, ne bih ni komentarisao - ostao je pomalo zagonetan Zvezdin trener.

Džared Batler je pokazao da je klasa?

- Džared mora da da nauči šta je evropska košarka, način na koji se igra ovde. On ima stvarno poene u rukama i talenat koji je ogroman. Stvarno, taj neki period adaptacije... Prvo su bili problemi sa faulovima, pa sa čitanjima igre, pa adaptivnost na agresivnu odbranu, sve on to napreduje, ali, mislim da još nije (stigao) do pravog potencijala. Očekujem ga, naravno, još boljeg u narednim mesecima.

Da li je posle sportske dobrodošlice, bez zvižduka, to ujedno poziv da i Beograd ubuduće bude takav domaćin?

- Ja sam uvek taj koji je voleo i uvek ću hteti da širim ljubav na svaki mogući način, i sa svakim. Od mene to sigurno možete da očekujete - istakao je šef stručnog štaba Crvene zvezde.

Situacija u Partizanu, previranja, odlazak Željka Obradovića... kakav je stav o tome?

- Ja se ne bih toliko komentarisao Partizan i šta se radi kod njih, više bih voleo da se fokusiram na ono što je u mojoj ekipi. Dobro je što će Izundu da bude u ekipi, da ćemo imati još jednog čoveka u rotaciji... Ništa. Mislim, treba da uvek damo maksimum. Šta to znači rezultatski? Videćemo. Znamo gde idemo, znamo šta nas čeka i eto, što se kaže, očekujem pravi derbi -

Da li će Zvezda dovoditi još pojačanja?

- Kad planiraš sezonu, a imaš onda 19 imena, onda bi sigurno rekao "Pa, to je dovoljno". A iz ove naše perspektive nije dovoljno. Još pogotovo ako želiš da... Naravno, svakako razmišljam o tome da treba da se promeni ovakav način takmičenja. Ne ide ovo ovako... Mislim da ne vodi nigde. Uz toliki broj povreda, gubljenja čak i najvećih zvezda, padaće sigurno i kvalitet. Ja sam negde, u nekom intervju, rekao da će pobednik ove Evrolige biti onaj koji je najzdraviji, a možda ne ko je najkvalitetniji. Mi očekujemo sve da nam se vrate neki igrači, a u hodu gubimo neke, tako da ... Od situacije do situacije, od utakmice do utakmice moraš da budeš spreman, da reaguješ. Mi imamo velike ciljeve, pa uvek razmišljamo o doselekciji, ali i računamo i na povrede, pa vadimo maksimum iz igrača koji su na raspolaganju - zaključio je Saša Obradović više nego zanimljivo obraćanje medijima u Sarajevu.

